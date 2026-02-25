Минобороны дало разъяснения по выплате боевых за январь

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Эксклюзив
13:55 • 10784 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 11804 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 12889 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 21734 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 20038 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 23844 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 21697 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18876 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22965 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29717 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
84%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 20261 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 20751 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto10:09 • 8094 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 13379 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 13748 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 10784 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 21734 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 46505 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 56459 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 74109 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Йонас Гар Стере
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Норвегия
Венгрия
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 19113 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 22765 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 25204 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 29320 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 37622 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Социальная сеть

Минобороны дало разъяснения по выплате боевых за январь

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Министерство обороны Украины 25 февраля направило финансовый ресурс воинским частям. Выплаты дополнительных средств за январь 2026 года военнослужащим начнутся уже завтра.

Минобороны дало разъяснения по выплате боевых за январь

Сегодня, 25 февраля, Министерство обороны Украины в полном объеме направило весь необходимый финансовый ресурс воинским частям. Об этом сообщает МОУ, пишет УНН.

Детали

Соответствующие разъяснения по выплате боевых за январь 2026 года предоставил Департамент социального обеспечения Министерства обороны.

"В ближайшие дни все военнослужащие, кто должен был в феврале получить дополнительные выплаты, увидят их на своих счетах. Выплаты начнутся с завтрашнего дня", — сообщили в департаменте.

Напомним

С 1 марта 2026 года в Украине вырастут минимальные пенсионные выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников. Выплаты на нетрудоспособного члена семьи составят не менее 12 810 грн, а для семей с двумя и более членами – не менее 10 020 грн на каждого.

Ольга Розгон

Общество
Государственный бюджет
Пенсионный возраст
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Украина