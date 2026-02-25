Минобороны дало разъяснения по выплате боевых за январь
Киев • УНН
Министерство обороны Украины 25 февраля направило финансовый ресурс воинским частям. Выплаты дополнительных средств за январь 2026 года военнослужащим начнутся уже завтра.
Сегодня, 25 февраля, Министерство обороны Украины в полном объеме направило весь необходимый финансовый ресурс воинским частям. Об этом сообщает МОУ, пишет УНН.
Детали
Соответствующие разъяснения по выплате боевых за январь 2026 года предоставил Департамент социального обеспечения Министерства обороны.
"В ближайшие дни все военнослужащие, кто должен был в феврале получить дополнительные выплаты, увидят их на своих счетах. Выплаты начнутся с завтрашнего дня", — сообщили в департаменте.
Напомним
С 1 марта 2026 года в Украине вырастут минимальные пенсионные выплаты для семей погибших и пропавших без вести защитников. Выплаты на нетрудоспособного члена семьи составят не менее 12 810 грн, а для семей с двумя и более членами – не менее 10 020 грн на каждого.