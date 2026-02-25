Міноборони дало роз’яснення щодо виплати бойових за січень
Київ • УНН
Міністерство оборони України 25 лютого спрямувало фінансовий ресурс військовим частинам. Виплати додаткових коштів за січень 2026 року військовослужбовцям почнуться вже завтра.
Сьогодні, 25 лютого, Міністерство оборони України в повному обсязі спрямувало весь необхідний фінансовий ресурс військовим частинам. Про це повідомляє МОУ, пише УНН.
Деталі
Відповідні роз’яснення щодо виплати бойових за січень 2026 року надав Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони.
"Найближчими днями усі військовослужбовці, хто мав у лютому отримати додаткові виплати, побачать їх на своїх рахунках. Виплати почнуться відзавтра", — повідомили в департаменті.
Нагадаємо
З 1 березня 2026 року в Україні зростуть мінімальні пенсійні виплати для сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Виплати на непрацездатного члена сім'ї становитимуть не менше 12 810 грн, а для сімей з двома і більше членами – не менше 10 020 грн на кожного.