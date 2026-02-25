$43.260.03
Ексклюзив
13:55 • 10943 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 11997 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 13039 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 21967 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 20177 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 23930 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 21748 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18893 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22981 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29734 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Міноборони дало роз’яснення щодо виплати бойових за січень

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Міністерство оборони України 25 лютого спрямувало фінансовий ресурс військовим частинам. Виплати додаткових коштів за січень 2026 року військовослужбовцям почнуться вже завтра.

Міноборони дало роз’яснення щодо виплати бойових за січень

Сьогодні, 25 лютого, Міністерство оборони України в повному обсязі спрямувало весь необхідний фінансовий ресурс військовим частинам. Про це повідомляє МОУ, пише УНН.

Деталі

Відповідні роз’яснення щодо виплати бойових за січень 2026 року надав Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони.

"Найближчими днями усі військовослужбовці, хто мав у лютому отримати додаткові виплати, побачать їх на своїх рахунках. Виплати почнуться відзавтра", — повідомили в департаменті.

Нагадаємо

З 1 березня 2026 року в Україні зростуть мінімальні пенсійні виплати для сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Виплати на непрацездатного члена сім'ї становитимуть не менше 12 810 грн, а для сімей з двома і більше членами – не менше 10 020 грн на кожного.

Ольга Розгон

