Министры транспорта G7 подписали декларацию о поддержке Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры

Страны "Большой семерки" подтвердили свою поддержку усилению трансграничной связи, включая инфраструктуру и построение устойчивых цепей поставок, а также интеграцию транспортной сети Украины через развитие новых железнодорожных сообщений с европейской колеей. Эти намерения они утвердили в Декларации по итогам Саммита Министров транспорта G7. О деталях этого соглашения рассказали в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Мы будем продолжать работать с украинскими властями, европейскими институтами и международными финансовыми институтами через Многостороннюю координационную платформу доноров (Multi-agency Donor Coordination Platform, MDCP) в Украине и привлекая частные инвестиции. Мы приветствуем расширение Платформы, создание во время Международного транспортного форума (ITF) "Группы общих интересов для Украины" (CIG4U), а также Диалога высокого уровня ITF по Украине. - говорится в Декларации.

Детали

В документе, который подводит итоги Саммита, Министры транспорта G7 подтвердили, что восстановление Украины, остается ключевым приоритетом. Чтобы этого достичь министры транспорта G7 приветствуют различные инициативы, направленные на устойчивость глобальных цепей поставок несмотря на войну в Украине. В частности, речь идет об украинском Черноморском морском коридоре и Программе ОЭСР в Украине.

В Минразвития отметили, что западные партнеры Украины признают Инициативу ЕС-Украина "Пути солидарности" (Solidarity Lanes) как вектор интеграции Украины и Молдовы в европейскую транспортную зону и как постоянные "ворота" к единому рынку ЕС и глобальным цепочкам поставок.

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Также была подчеркнута важность украинского Черноморского морского коридора как экономического и эффективного экспортного коридора по морю. Не обошли вниманием и инициативы по разминированию Черного моря, а также выполнение Соглашения между ЕС и Украиной о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Таким образом, мы полностью обязуемся продолжать работу, направленную на реконструкцию устойчивых, разумных и безопасных транспортных систем в Украине, придерживаясь принципа "восстанавливать лучше, чем было". Инфраструктура и транспортные системы Украины имеют решающее значение не только для восстановления экономики Украины и благосостояния ее граждан, но и для восстановления международного транспортного сообщения, что принесет пользу мировой торговле и цепочкам поставок. - указано в документе.

В этой встрече принял непосредственное участие Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По результатам этих переговоров было принято решение о создании Рабочей группы G7 по цепочкам поставок, чтобы сосредоточиться на актуальных транспортных вызовах.

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Дополнительно

Министры транспорта стран G7 провели встречу в Милане 11-13 апреля 2024 года под председательством Министра инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини, чтобы обсудить и обменяться подходами к будущему мобильности. На Специальной сессии по сотрудничеству с Украиной Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков отметил потребности в восстановлении энергетического и транспортного секторов, а также инвестиционные возможности для международного бизнеса.