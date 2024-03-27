Украинское Дунайское пароходство построило третью 2200-тонную баржу SLG - Минразвития

Украинское Дунайское пароходство построило и спустило на воду уже третью SLG-баржу, которая будет транспортировать по реке грузы до 2,2 тысячи тонн. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Украинское Дунайское пароходство построило и спустило на воду третью SLG-баржу. Как и две предыдущие, она будет транспортировать по реке грузы до 2,2 тысячи тонн. Суда этой серии создаются за счет собственных мощностей, без привлечения сторонних средств. Технологически это происходит благодаря конверсии двух лихтеров (маленьких самоходных судов) через вставку, вырезаемую из третьего лихтера. - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Украинское Дунайское пароходство расширяет грузоподъемность за счет старого флота, использование которого стало экономически нецелесообразным, а себестоимость производства барж SLG на порядок ниже, чем строительство нового судна.

Также производство барж SLG создает дополнительные 100 рабочих мест для украинских корабелов, а также возможности для развития мощностей самого предприятия.

Напомним

Украинское Дунайское пароходство построило вторую крупнотоннажную баржу SLG, используя старые лихтеры. Первую SLG-баржу построили в конце 2023 года.