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Министр обороны США напомнил союзникам по НАТО, что каждый должен внести свой вклад в защиту альянса

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Пит Хегсет подчеркнул, что члены НАТО должны активно инвестировать в собственную оборону. Страны должны достичь целевого показателя расходов на оборону в 5% от ВВП.

Министр обороны США напомнил союзникам по НАТО, что каждый должен внести свой вклад в защиту альянса

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что союзники по НАТО должны активизировать собственные усилия в сфере обороны и не полагаться исключительно на Соединенные Штаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 5 июня, Гегсет подчеркнул, что все союзники НАТО должны внести свой вклад в защиту континента.

Я здесь для того, чтобы каждая страна НАТО понимала, что каждое плечо должно быть под оплотом, каждая страна должна внести вклад на этом уровне 5 процентов

– отметил министр обороны США.

Соединенные Штаты гордятся тем, что они здесь, что стоят рядом с нашими союзниками, но наше послание будет оставаться четким: это сдерживание и мир через силу, но это не может быть опора

– сказал Гегсет журналистам.

Министр обороны США подчеркнул, что "это не может быть и не будет зависимостью от Америки. Это не может быть только от возможностей США

– сообщает Politico.

Дополнительно

В Брюсселе министры обороны стран НАТО обсудили обновленные целевые показатели возможностей, которые включают новые требования к военной технике. Также они проложили путь для заключения соглашения о новом целевом показателе расходов на оборону – 5% от валового внутреннего продукта. 

Напомним

Президент США Дональд Трамп неоднократно ставил под сомнение обязательства Вашингтона по статье 5 НАТО, которая предусматривает взаимную оборону в случае агрессии.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Пит Хегсетх
НАТО
Дональд Трамп
Брюссель
Соединённые Штаты
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