Министр обороны США напомнил союзникам по НАТО, что каждый должен внести свой вклад в защиту альянса

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что союзники по НАТО должны активизировать собственные усилия в сфере обороны и не полагаться исключительно на Соединенные Штаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 5 июня, Гегсет подчеркнул, что все союзники НАТО должны внести свой вклад в защиту континента.

Я здесь для того, чтобы каждая страна НАТО понимала, что каждое плечо должно быть под оплотом, каждая страна должна внести вклад на этом уровне 5 процентов

Соединенные Штаты гордятся тем, что они здесь, что стоят рядом с нашими союзниками, но наше послание будет оставаться четким: это сдерживание и мир через силу, но это не может быть опора

Министр обороны США подчеркнул, что "это не может быть и не будет зависимостью от Америки. Это не может быть только от возможностей США