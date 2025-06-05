Министр обороны США напомнил союзникам по НАТО, что каждый должен внести свой вклад в защиту альянса
Киев • УНН
Пит Хегсет подчеркнул, что члены НАТО должны активно инвестировать в собственную оборону. Страны должны достичь целевого показателя расходов на оборону в 5% от ВВП.
Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что союзники по НАТО должны активизировать собственные усилия в сфере обороны и не полагаться исключительно на Соединенные Штаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 5 июня, Гегсет подчеркнул, что все союзники НАТО должны внести свой вклад в защиту континента.
Я здесь для того, чтобы каждая страна НАТО понимала, что каждое плечо должно быть под оплотом, каждая страна должна внести вклад на этом уровне 5 процентов
Соединенные Штаты гордятся тем, что они здесь, что стоят рядом с нашими союзниками, но наше послание будет оставаться четким: это сдерживание и мир через силу, но это не может быть опора
Министр обороны США подчеркнул, что "это не может быть и не будет зависимостью от Америки. Это не может быть только от возможностей США
Дополнительно
В Брюсселе министры обороны стран НАТО обсудили обновленные целевые показатели возможностей, которые включают новые требования к военной технике. Также они проложили путь для заключения соглашения о новом целевом показателе расходов на оборону – 5% от валового внутреннего продукта.
Напомним
Президент США Дональд Трамп неоднократно ставил под сомнение обязательства Вашингтона по статье 5 НАТО, которая предусматривает взаимную оборону в случае агрессии.