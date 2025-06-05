Міністр оборони США нагадав союзникам по НАТО, що кожен повинен зробити власний внесок у захист альянсу
Київ • УНН
Піт Гегсет наголосив, що члени НАТО повинні активно інвестувати у власну оборону. Країни повинні досягти цільового показника витрат на оборону у 5% від ВВП.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що союзники по НАТО повинні активізувати власні зусилля у сфері оборони та не покладатися виключно на Сполучені Штати. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
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Під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі 5 червня, Гегсет наголосив, що всі союзники НАТО повинні зробити свій внесок у захист континенту.
Я тут для того, щоб кожна країна НАТО розуміла, що кожне плече має бути під оплотом, кожна країна повинна зробити внесок на цьому рівні 5 відсотків
Сполучені Штати пишаються тим, що вони тут, що стоять поруч з нашими союзниками, але наше послання залишатиметься чітким: це стримування і мир через силу, але це не може бути опора
Міністр оборони США підкреслив, що "це не може бути і не буде залежністю від Америки. Це не може бути лише від можливостей США
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У Брюсселі міністри оборони країн НАТО обговорили оновлені цільові показники можливостей, які включають нові вимоги до військової техніки. Також вони проклали шлях для укладення угоди щодо нового цільового показника витрат на оборону – 5% від валового внутрішнього продукту.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп неодноразово ставив під сумнів зобов'язання Вашингтона щодо статті 5 НАТО, яка передбачає взаємну оборону у випадку агресії.