Министр финансов США уверяет в безопасности данных американцев во время работы DOGE Маска: говорит, их усилия сэкономили до $50 млрд

Министр финансов США Скотт Бессент сказал, что налогоплательщикам США не нужно беспокоиться о безопасности своих личных данных, в то время, как команда Департамента эффективности правительства Илона Маска стремится сделать федеральное правительство более эффективным, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Команда DOGE, которым руководит Маск, обнаружила вероятную экономию в 50 миллиардов долларов на данный момент, сказал Бессент во вторник в интервью Fox News. "Так что это очень хорошее начало", - отметил глава Минфина США.

Он добавил, что усилия по сокращению расходов в конце концов могут привести к "несколько процентов ВВП, которые мы экономим".

Между тем Бессент сказал, что американцы "не должны беспокоиться ни о чем из этого", имея в виду попытки команды получить доступ к широкому спектру данных налогоплательщиков, в том числе физических лиц - усилий, которые побудили законодателей-демократов поднять вопрос конфиденциальности.

Команда из Департамента эффективности правительства ищет данные, но пока не получила к ним доступа, сообщило агентство Bloomberg в воскресенье.

Бессент сказал, что один человек в налоговой службе "изучает устаревшую IT-систему, это все, что они делают".

Бессент сказал, что два человека в Минфине имели "доступ только для чтения" к платежным системам, что означает, что они не имеют возможности вносить какие-либо изменения. "Вокруг них очень строгие ограничения", - сказал он.

Демократы в Сенате широко критиковали Бессента за то, что они называют "отсутствием откровенности" относительно того, что сотрудники DOGE делают с платежными системами США.

В прошлом месяце недавно созданный DOGE получил доступ к платежной системе Минфина США. Это побудило чиновника, который пытался заблокировать этот шаг, внезапно уйти в отставку. Генеральные прокуроры из 19 штатов и три профсоюза также подали иски, чтобы помешать DOGE получить доступ к конфиденциальной системе.

19 штатов США через суд хотят запретить DOGE Маска доступ к личным данным американцев

На вопрос о том, прекратят ли США чеканить новые пенни, как поручил Трамп в начале этого месяца, Бессент сказал, что президент "хочет, чтобы пенни исчезли. Это часть экономии средств". "Это скоро произойдет", - сказал он.