Міністр фінансів США запевняє у безпеці даних американців під час роботи DOGE Маска: каже, їх зусилля заощадили до $50 млрд

Міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що платникам податків США не потрібно турбуватися про безпеку своїх особистих даних, у той час, як команда Департаменту ефективності уряду Ілона Маска прагне зробити федеральний уряд ефективнішим, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Команда DOGE, яким керує Маск, виявила ймовірну економію у 50 мільярдів доларів на цей момент, сказав Бессент у вівторок в інтерв'ю Fox News. "Тож це дуже добрий початок", - зазначив голова Мінфіну США.

Він додав, що зусилля зі скорочення витрат зрештою можуть призвести до "кілька відсотків ВВП, які ми економимо".

Тим часом Бессент сказав, що американці "не повинні турбуватися ні про що з цього", маючи на увазі спроби команди отримати доступ до широкого спектру даних платників податків, у тому числі фізичних осіб - зусиль, які спонукали законодавців-демократів порушити питання конфіденційності.

Команда з Департаменту ефективності уряду шукає дані, але поки що не отримала до них доступу, повідомило агентство Bloomberg у неділю.

Бессент сказав, що одна людина в податковій службі "вивчає застарілу ІТ-систему, це все, що вони роблять".

Бессент сказав, що дві людини в Мінфіні мали "доступ тільки для читання" до платіжних систем, що означає, що вони не мають можливості вносити будь-які зміни. "Навколо них дуже суворі обмеження", - сказав він.

Демократи у Сенаті широко критикували Бессента за те, що вони називають "відсутністю відвертості" щодо того, що співробітники DOGE роблять із платіжними системами США.

Минулого місяця нещодавно створений DOGE отримав доступ до платіжної системи Мінфіну США. Це спонукало високопосадовця, який намагався заблокувати цей крок, раптово піти у відставку. Генеральні прокурори з 19 штатів і три профспілки також подали позови, щоб завадити DOGE отримати доступ до конфіденційної системи.

19 штатів США через суд хочуть заборонити DOGE Маска доступ до особистих даних американців

На запитання про те, чи припинять США карбувати нові пенні, як доручив Трамп на початку цього місяця, Бессент сказав, що президент "хоче, щоб пенні зникли. Це частина економії коштів". "Це скоро відбудеться", - сказав він.