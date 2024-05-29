Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Попыткой арестовать земельные участки участников НАБУ ставит под сомнение законность их получения, а также подставляет в глазах военных всю государственную власть, которая по такой логике, фактически, отказывается от своих обещаний и обязательств. Такое мнение озвучил правозащитник Эдуард Багиров в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

Багиров отметил, что государство разработало законный механизм выделения земельных участков участникам АТО. Теперь своими действиями НАБУ пытается поставить его под сомнение. И это при том, что многие участники АТО сейчас с оружием защищают нашу страну от российских агрессоров.

Мы - воюющая страна, у нас миллионы граждан защищают Украину. И это, как минимум, вызовет недоразумение, как минимум, потому что это законное право наших военных - право на землю. Сначала давать разрешение, а потом ставить под сомнение законность оформления этих документов на земельные участки - это будет вызывать у наших защитников и военных неуверенность в том, что государство на 100% выполняет свои обязанности, согласно нормам законодательства Украины. если представители правоохранительных органов делают публичные заявления, что земельные участки не являются предметом преступления в уголовном деле - то этот арест не что иное, как посягательство на право пользования земельными участками. Это будет вызывать как минимум возмущение со стороны военных, с другой стороны - это подрывает доверие к правоохранительному органу, который принимает такие решения. Нельзя принимать решения, которые ставят под сомнение законы и действия органов государственной власти на предположениях следователей там или иных органов - отметил Багиров.

Контекст

Речь идет о земельных участках, которые в 2017-18 годах на правах бесплатной приватизации получили более тысячи участников АТО. В НАБУ и САП считают, что эти земли находились в пользовании Национальной аграрной академии (НААН) когда воины их приватизировали себе. Однако версии антикоррупционеров противоречат решению Верховного суда, который постановил отсутствие за НААН каких-либо официальных документов права пользования землей.

При рассмотрении дела судами предыдущих инстанций было установлено отсутствие государственных актов на право постоянного пользования земельными участками как у ГП "Искра", ГП "Надежда" так и у предприятий, правопреемниками которых они являются

Несмотря на это прокурор САП Анастасия Андронова во время заседания Апелляционной палаты ВАКС, в ближайшее время планируется арест этих земельных участков.

Те (земли - ред.), которые были переданы в собственность участников АТО и других лиц - у нас, фактически, продолжалось досудебное расследование, и мы решили, что будет это целесообразнее делать, когда мы будем иметь более полные доказательства. Сейчас мы получили в марте текущего года ряд экспертиз, которые фактически приобщены к материалам ходатайства, которые обосновывают по нашему убеждению подозрение, и в ближайшее время будем и дальнейшие меры решать - сообщила представительница САП.

Больше всего эта ситуация возмущает самих воинов АТО, большинство из которых сейчас находятся на фронте, защищая страну ценой собственной жизни. Они утверждают, что земли были оформлены законно. Сейчас они переданы в аренду, за которую воины получают средства. В ответ на угрозы НАБУ и САП арестовать их земли, отвечают: "пусть едут к нам на фронт".