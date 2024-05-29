Мільйони людей захищають Україну, а НАБУ намаганням арештувати землі АТОвців підставляє владу в очах військових – правозахисник

Намаганням арештувати земельні ділянки учасників НАБУ ставить під сумнів законність їх отримання, а також підставляє в очах військових усю державну владу, яка за такою логікою, фактично, відмовляється від своїх обіцянок та зобов’язань. Таку думку озвучив правозахисник Едуард Багіров в ексклюзивному коментарі УНН.

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Багіров наголосив, що держава розробила законний механізм виділення земельних ділянок учасникам АТО. Тепер своїми діями НАБУ намагається поставити його під сумнів. І це при тому, що багато учасників АТО нині зі зброєю захищають нашу країну від російських агресорів.

Ми – воююча країна, у нас мільйони громадян захищають Україну. І це, як мінімум, викличе непорозуміння, як мінімум, бо це законне право наших військових – право на землю. Спочатку давати дозвіл, а потім ставити під сумнів законність оформлення цих документів на земельні ділянки – це викликатиме у наших захисників і військових невпевненість в тому, що держава на 100% виконує свої обов’язки, згідно з нормами законодавства України. якщо представники правоохоронних органів роблять публічні заяви, що земельні ділянки не є предметом злочину в кримінальній справі – то цей арешт не що інше, як посягання на право користування земельними ділянками. Це буде викликати як мінімум обурення з боку військових, з іншого боку – це підриває довіру до правоохоронного органу, який приймає такі рішення. Не можна приймати рішення, які ставлять під сумнів закони і дії органів державної влади на припущеннях слідчих там чи інших органів