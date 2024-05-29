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Мільйони людей захищають Україну, а НАБУ намаганням арештувати землі АТОвців підставляє владу в очах військових – правозахисник

Мільйони людей захищають Україну, а НАБУ намаганням арештувати землі АТОвців підставляє владу в очах військових – правозахисник

Київ • УНН

 • 104370 перегляди

Правозахисник Едуард Багіров наголошу, що держава розробила законний механізм виділення земельних ділянок учасникам АТО, але своїми діями НАБУ намагається поставити його під сумнів.

Намаганням арештувати земельні ділянки учасників НАБУ ставить під сумнів законність їх отримання, а також підставляє в очах військових усю державну владу, яка за такою логікою, фактично, відмовляється від своїх обіцянок та зобов’язань. Таку думку озвучив правозахисник Едуард Багіров в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

Багіров наголосив, що держава розробила законний механізм виділення земельних ділянок учасникам АТО. Тепер своїми діями НАБУ намагається поставити його під сумнів. І це при тому, що багато учасників АТО нині зі зброєю захищають нашу країну від російських агресорів.     

Ми – воююча країна, у нас мільйони громадян захищають Україну. І це, як мінімум, викличе непорозуміння, як мінімум, бо це законне право наших військових – право на землю. Спочатку давати дозвіл, а потім ставити під сумнів законність оформлення цих документів на земельні ділянки – це викликатиме у наших захисників і військових невпевненість в тому, що держава на 100% виконує свої обов’язки, згідно з нормами законодавства України. якщо представники правоохоронних органів роблять публічні заяви, що земельні ділянки не є предметом злочину в кримінальній справі – то цей арешт не що інше, як посягання на право користування земельними ділянками. Це буде викликати як мінімум обурення з боку військових, з іншого боку – це підриває довіру до правоохоронного органу, який приймає такі рішення. Не можна приймати рішення, які ставлять під сумнів закони і дії органів державної влади на припущеннях слідчих там чи інших органів

- зазначив Багіров.

Контекст

Мова йде про земельні ділянки, які у 2017-18 роках на правах безоплатної приватизації отримали більше тисячі учасників АТО. В НАБУ та САП вважають, що ці землі перебували у користуванні Національної аграрної академії (НААН) коли воїни їх приватизували собі. Проте версії антикорупціонерів суперечать рішення Верховного суду, який постановив відсутність за НААН будь-яких офіційних документів права користування землею. 

Під час розгляду справи судами попередніх інстанцій було встановлено відсутність державних актів на право постійного користування земельними ділянками як у ДП "Іскра", ДП "Надія" так і у підприємств, правонаступниками яких вони є

Попри це прокурор САП Анастасія Андронова під час засідання Апеляційної палати ВАКС, найближчим часом планується арешт цих земельних ділянок

Ті (землі – ред.), які були передані у власність учасників АТО та інших осіб – у нас, фактично, тривало досудове розслідування, і ми вирішили, що буде це доцільніше робити, коли ми будемо мати більш повні докази. Наразі ми отримали в березні поточного року низку експертиз, які фактично долучені до матеріалів клопотання, які обґрунтовують на наше переконання підозру, і найближчим часом будемо й подальші заходи вирішувати

- повідомила представниця САП.

Найбільше ця ситуація обурює самих воїнів АТО, більшість з яких зараз перебувають на фронті, захищаючи країну ціною власного життя. Вони переконують, що землі були оформлені законно. Наразі вони передані в оренду, за яку воїни отримують кошти. У відповідь на погрози НАБУ і САП арештувати їх землі, відповідають: "хай їдуть до нас на фронт".

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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