Воїни АТО прокоментували погрози НАБУ і САП арештувати їх землі: "Хай їдуть до нас на фронт"

Воїни АТО, які фігурують в кримінальній справі детективів НАБУ та прокурорів САП, обурені заявами про можливий арешт їх земельних ділянок. В коментарях УНН вони розповіли, що готові довести законність отримання землі, боротися за своє майно та чекають правоохоронців в окопах.

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Як воювати – ми потрібні всім, а як наші питання захищати, то нікому до нас немає діла. У нас же хто отримує ділянки – міністри, їх родини, і тому подібне. Повернемося з війни ще будемо запитувати, чим вони тут займалися. Щоб тут дуже не розслаблялися і не думали що ми на фронті за них забуваємо - емоційно говорить військовослужбовець Олександр Петренко.

Чоловік запрошує слідчих НАБУ до себе на передову, де готовий дати будь-які свідчення і пояснити, що землю він отримав абсолютно законно.

"На скільки я знаю, в районі Перехрестівки (саме про ці землі йде мова у кримінальному провадженні щодо ексміністра аграрної політики Миколи Сольського – ред.) були землі, які хтось незаконно обробляв, не сплачував оренду. Ми разом з побратимами подавали документи, оформляли, получали. Допомагала фірма, до якої жодних претензій. Отримували землю всі учасники бойових дій.

Які підстави тепер забирати землю??? Готовий спілкуватися з правоохоронним органами. Хай приїжджають під Бахмут, у бліндажі дам будь-які пояснення, дружина скине документи. Хочуть – заарештують, посадять, але всіх не пересадять. Мені чужого не треба, але за своє горло перегризу", - додає військовослужбовець.

Такої ж позиції дотримується і учасник АТО, який нині теж на передовій, Андрій Сітало.

Я зараз служу, землю здаю в оренду. До того, що мою ділянку можуть відібрати, ставлюся погано - дали хлопцям землю, а тепер забирають. Все як завжди. Але я за свою землю готовий боротися - зазначає чоловік.

Ще один військовослужбовець Микола Селюков не розуміє, чому він щодня на фронті ризикує своїм життям за людей, які хочуть відібрати у нього землю. І стосується це не лише НАБУ та прокурорів, але й державні підприємства Національної академії аграрних наук "Іскра" та "Надія", які не мають жодних прав на ці землі, але все одно хочуть ними користуватися.

"Про "Іскру" та "Надію" чув. Хай вони сюди (на фронт – ред.) приїдуть. Виходить так, що вони хочуть відібрати мою землю, а я за них воюю.

Прокуратуру теж на фронт. Я б за два роки з ними хоча б на два тижні помінявся, і то було б добре. Здав би їм окоп в оренду. Вже більшої половини моїх побратимів, які ту землю отримували, немає в живих. Згадали через багато років про ці землі. Не час зараз таким займатися", - зазначає Селюков.

Контекст

Нагадаємо, мова йде про воїнів АТО, які скористалися своїм правом приватизувати земельні ділянки у Сумській області, на які тепер претендує Національна аграрна академія. НАБУ та САП виступають на стороні "аграрних науковців", і фактично проти воїнів АТО. Проте така версія резонує з рішеннями судів, зокрема Верховного, який постановив, що НААН ніякого відношення не мав до цих земель, принаймні, законно. Вони їх вважали своїми як спадкоємці радянських колгоспів, проте жодного офіційного документа про право володіння не мають.

І поки учасники АТО на фронті - від НАБУ лунають заяви про наміри арештувати їх землі, що, звісно, викликають обурення суспільства і самих захисників.

"Ті (землі – ред.), які були передані у власність учасників АТО та інших осіб – у нас, фактично, тривало досудове розслідування, і ми вирішили, що буде це доцільніше робити, коли ми будемо мати більш повні докази. Наразі ми отримали в березні поточного року низку експертиз, які фактично долучені до матеріалів клопотання, які обґрунтовують на наше переконання підозру, і найближчим часом будемо й подальші заходи вирішувати", - повідомила представниця САП Анастасія Андронова.