Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Воины АТО, которые фигурируют в уголовном деле детективов НАБУ и прокуроров САП, возмущены заявлениями о возможном аресте их земельных участков. В комментариях УНН они рассказали, что готовы доказать законность получения земли, бороться за свое имущество и ждут правоохранителей в окопах.

Детали

Как воевать – мы нужны всем, а как наши вопросы защищать, то никому до нас нет дела. У нас же кто получает участки – министры, их семьи, и тому подобное. Вернемся с войны еще будем спрашивать, чем они здесь занимались. Чтобы здесь очень не расслаблялись и не думали что мы на фронте за них забываем - эмоционально говорит военнослужащий Александр Петренко.

Мужчина приглашает следователей НАБУ к себе на передовую, где готов дать любые показания и объяснить, что землю он получил абсолютно законно.

"На сколько я знаю, в районе Перекрестовки (именно об этих землях идет речь в уголовном производстве в отношении экс – министра аграрной политики Николая Сольского-ред.) были земли, которые кто-то незаконно обрабатывал, не платил аренду. Мы вместе с собратьями подавали документы, оформляли, получали. Помогала фирма, к которой никаких претензий. Получали землю все участники боевых действий.

Какие основания теперь забирать землю??? Готов общаться с правоохранительным органами. Пусть приезжают под Бахмут, в блиндаже дам любые объяснения, жена скинет документы. Хотят-арестуют, посадят, но всех не пересадят. Мне чужого не надо, но за свое горло перегрызу", - добавляет военнослужащий.

Такой же позиции придерживается и участник АТО, который сейчас тоже на передовой, Андрей Ситало.

Я сейчас служу, землю сдаю в аренду. К тому, что мой участок могут отобрать, отношусь плохо - дали ребятам землю, а теперь забирают. Все как обычно. Но я за свою землю готов бороться - отмечает мужчина.

Еще один военнослужащий Николай Селюков не понимает, почему он ежедневно на фронте рискует своей жизнью за людей, которые хотят отобрать у него землю. И касается это не только НАБУ и прокуроров, но и государственные предприятия Национальной академии аграрных наук "Искра" и "Надежда", которые не имеют никаких прав на эти земли, но все равно хотят ими пользоваться.

"Про "Искру" и "Надежду" слышал. Пусть они сюда (на фронт – ред.) приедут. Получается так, что они хотят отобрать мою землю, а я за них воюю.

Прокуратуру тоже на фронт. Я бы за два года с ними хотя бы на две недели поменялся, и то было бы хорошо. Сдал бы им окоп в аренду. Уже большей половины моих собратьев, которые ту землю получали, нет в живых. Вспомнили спустя много лет об этих землях. Не время сейчас таким заниматься", - отмечает Селюков.

Контекст

Напомним, речь идет о воинах АТО, которые воспользовались своим правом приватизировать земельные участки в Сумской области, на которые теперь претендует Национальная аграрная академия. НАБУ и САП выступают на стороне "аграрных ученых", и фактически против воинов АТО. Однако, такая версия резонирует с решениями судов, в частности Верховного, который постановил, что НААН никакого отношения не имел к этим землям, по крайней мере, законно. Они их считали своими как наследники советских колхозов, однако ни одного официального документа о праве владения не имеют.

И пока участники АТО на фронте - от НАБУ звучат заявления о намерениях арестовать их земли, что, конечно, вызывают возмущение общества и самих защитников.

"Те (земли-ред.), которые были переданы в собственность участников АТО и других лиц – у нас, фактически, продолжалось досудебное расследование, и мы решили, что будет это целесообразнее делать, когда мы будем иметь более полные доказательства. Сейчас мы получили в марте текущего года ряд экспертиз, которые фактически приобщены к материалам ходатайства, которые обосновывают по нашему убеждению подозрение, и в ближайшее время будем и дальнейшие меры решать", - сообщила представительница САП Анастасия Андронова.