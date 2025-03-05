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"Миллиарды долларов разницы": Трамп обвинил Европу в недостаточной поддержке Украины

Киев • УНН

 • 29782 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США потратили $350 млрд на оборону Украины, тогда как Европа лишь $100 млрд. При этом европейские страны потратили больше на российские энергоресурсы, чем на помощь Украине.

"Миллиарды долларов разницы": Трамп обвинил Европу в недостаточной поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе раскритиковал  европейские страны за большие расходы на российские энергоносители, чем на поддержку Украины, передает УНН

США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины без какого-либо кредитного обеспечения. Две тысячи людей убивали каждую неделю, это российские и украинские молодые люди. Тем временем, к сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины! А мы потратили 350 млрд - это как отобрать конфету у ребенка, а они потратили 100 миллиардов. Байден выделил на эту борьбу больше денег, чем потратила Европа. Миллиарды долларов разницы

- заявил Трамп. 

Дополнение

Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Crea - Centre for Research on Energy and Clean Air) сообщал 24 февраля, что ЕС потратил на российские энергоносители больше, чем на помощь Украине в 2024 году.

 Россия использует более 1000 судов для обхода санкций, что составляет 17% мирового флота нефтяных танкеров. Теневой флот принес РФ больше прибыли, чем Украина получила международной помощи с начала войны.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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