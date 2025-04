"Миллиарды долларов разницы": Трамп обвинил Европу в недостаточной поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе раскритиковал европейские страны за большие расходы на российские энергоносители, чем на поддержку Украины, передает УНН.

США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины без какого-либо кредитного обеспечения. Две тысячи людей убивали каждую неделю, это российские и украинские молодые люди. Тем временем, к сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины! А мы потратили 350 млрд - это как отобрать конфету у ребенка, а они потратили 100 миллиардов. Байден выделил на эту борьбу больше денег, чем потратила Европа. Миллиарды долларов разницы - заявил Трамп.

Дополнение

Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Crea - Centre for Research on Energy and Clean Air) сообщал 24 февраля, что ЕС потратил на российские энергоносители больше, чем на помощь Украине в 2024 году.

Россия использует более 1000 судов для обхода санкций, что составляет 17% мирового флота нефтяных танкеров. Теневой флот принес РФ больше прибыли, чем Украина получила международной помощи с начала войны.