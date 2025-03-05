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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"Мільярди доларів різниці": Трамп звинуватив Європу у недостатній підтримці України

Київ • УНН

 • 29787 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США витратили $350 млрд на оборону України, тоді як Європа лише $100 млрд. При цьому європейські країни витратили більше на російські енергоносії, ніж на допомогу Україні.

"Мільярди доларів різниці": Трамп звинуватив Європу у недостатній підтримці України

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі розкритикував  європейські країни за більші витрати на російські енергоносії, ніж на підтримку України, передає УНН

США направили сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України без жодного кредитного забезпечення. Дві тисячі людей було вбито кожного тижня, це російські і українські молоді люди. Тим часом, на жаль, Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України! А ми витратили 350 млрд - це як відібрати цукерку від дитини, а вони витратили 100 мільярдів. Байден дозволив на цю боротьбу більше грошей, ніж витратила Європа . Мільярди доларів різниці

- заявив Трамп. 

Доповнення

Центр досліджень енергетики та чистого повітря (Crea - Centre for Research on Energy and Clean Air) повідомляв 24 лютого, що ЄС витратив на російські енергоносії більше, ніж на допомогу Україні у 2024 році.

 росія використовує понад 1000 суден для обходу санкцій, що становить 17% світового флоту нафтових танкерів. Тіньовий флот приніс рф більше прибутку, ніж Україна отримала міжнародної допомоги з початку війни.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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