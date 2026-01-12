$43.080.09
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47 • 3984 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
17:49 • 7608 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 10958 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
14:17 • 19807 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 15710 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 17720 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 36811 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 36430 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29092 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
МИД Украины приветствовал решение муниципалитета в Швейцарии отменить показ пропагандистского фильма "RT"

Киев • УНН

 • 80 просмотра

МИД Украины приветствовал отмену показа пропагандистского фильма RT в Швейцарии. Министр Андрей Сибига подчеркнул, что свобода слова не может быть прикрытием для дезинформации.

МИД Украины приветствовал решение муниципалитета в Швейцарии отменить показ пропагандистского фильма "RT"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение муниципалитета Муральто в Швейцарии отменить показ пропагандистской ленты "Майдан: Дорога к войне", произведенной российским государственным ресурсом RT. В своем официальном телеграм-канале глава МИД подчеркнул, что свобода слова не может служить прикрытием для дезинформации и оправдания военной агрессии. Об этом пишет УНН.

Детали

По словам министра, отмена показа стала результатом совместных усилий украинских дипломатов и общественных активистов. Сибига подчеркнул, что Россия долгое время использовала культуру как инструмент войны, пытаясь манипулировать европейским общественным мнением.

Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"09.01.26, 09:26 • 22921 просмотр

Цель всегда была одна: подорвать европейские общества и манипулировать общественным мнением. Но реальность войны далека от клише, созданных русской литературой, театром и балетом

- отметил министр.

Ответственность за войну и военные преступления

Глава МИД подчеркнул ответственность всего российского общества за продолжение агрессии против Украины. Он отметил, что нынешняя война по своей продолжительности и уровню зверств уже превысила масштабы Восточного фронта Второй мировой войны.

Несмотря на все книги о "загадочной русской душе" и прочие нелепости, Россия вырастила поколение военных преступников, которые убивают, насилуют, мародерствуют и пытают людей в Украине

- заявил Сибига.

Министр назвал фильм производства RT "токсичным ментальным ядом" и примером государственной пропаганды, которой не место на публичных площадках Европы. Он выразил благодарность властям Швейцарии за понимание угрозы и защиту европейского культурного пространства от российского информационного влияния.

Война рф против Украины длится 1418 дней: ни одной стратегической цели агрессор не достиг - Сибига12.01.26, 09:46 • 2890 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаКультураНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Фильм
Андрей Сибига
Швейцария
Европа
Украина