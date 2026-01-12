МИД Украины приветствовал решение муниципалитета в Швейцарии отменить показ пропагандистского фильма "RT"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение муниципалитета Муральто в Швейцарии отменить показ пропагандистской ленты "Майдан: Дорога к войне", произведенной российским государственным ресурсом RT. В своем официальном телеграм-канале глава МИД подчеркнул, что свобода слова не может служить прикрытием для дезинформации и оправдания военной агрессии. Об этом пишет УНН.

По словам министра, отмена показа стала результатом совместных усилий украинских дипломатов и общественных активистов. Сибига подчеркнул, что Россия долгое время использовала культуру как инструмент войны, пытаясь манипулировать европейским общественным мнением.

Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"

Цель всегда была одна: подорвать европейские общества и манипулировать общественным мнением. Но реальность войны далека от клише, созданных русской литературой, театром и балетом

Глава МИД подчеркнул ответственность всего российского общества за продолжение агрессии против Украины. Он отметил, что нынешняя война по своей продолжительности и уровню зверств уже превысила масштабы Восточного фронта Второй мировой войны.

Несмотря на все книги о "загадочной русской душе" и прочие нелепости, Россия вырастила поколение военных преступников, которые убивают, насилуют, мародерствуют и пытают людей в Украине