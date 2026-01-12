МЗС України привітало рішення муніципалітету у Швейцарії скасувати показ пропагандистського фільму "RT"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення муніципалітету Муральто у Швейцарії скасувати показ пропагандистської стрічки "Майдан: Дорога до війни", виробленої російським державним ресурсом RT. У своєму офіційному телеграм-каналі очільник МЗС наголосив, що свобода слова не може слугувати прикриттям для дезінформації та виправдання військової агресії. Про це пише УНН.

За словами міністра, скасування показу стало результатом спільних зусиль українських дипломатів та громадських активістів. Сибіга підкреслив, що росія тривалий час використовувала культуру як інструмент війни, намагаючись маніпулювати європейською громадською думкою.

Мета завжди була одна: підірвати європейські суспільства і маніпулювати громадською думкою. Але реальність війни далека від кліше, створених російською літературою, театром і балетом

Глава МЗС наголосив на відповідальності всього російського суспільства за продовження агресії проти України. Він зауважив, що нинішня війна за своєю тривалістю та рівнем звірств уже перевищила масштаби Східного фронту Другої світової війни.

Попри всі книжки про "загадкову російську душу" та інші нісенітниці, росія виростила покоління воєнних злочинців, які вбивають, ґвалтують, мародерствують і катують людей в Україні