Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 3760 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
17:49 • 7370 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
16:29 • 10838 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
14:17 • 19601 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 15641 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 17684 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 36693 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
12 січня, 08:44 • 36404 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29081 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
МЗС України привітало рішення муніципалітету у Швейцарії скасувати показ пропагандистського фільму "RT"

Київ • УНН

 • 14 перегляди

МЗС України привітало скасування показу пропагандистського фільму RT у Швейцарії. Міністр Андрій Сибіга наголосив, що свобода слова не може бути прикриттям для дезінформації.

МЗС України привітало рішення муніципалітету у Швейцарії скасувати показ пропагандистського фільму "RT"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення муніципалітету Муральто у Швейцарії скасувати показ пропагандистської стрічки "Майдан: Дорога до війни", виробленої російським державним ресурсом RT. У своєму офіційному телеграм-каналі очільник МЗС наголосив, що свобода слова не може слугувати прикриттям для дезінформації та виправдання військової агресії. Про це пише УНН.

Деталі

За словами міністра, скасування показу стало результатом спільних зусиль українських дипломатів та громадських активістів. Сибіга підкреслив, що росія тривалий час використовувала культуру як інструмент війни, намагаючись маніпулювати європейською громадською думкою.

Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"

Мета завжди була одна: підірвати європейські суспільства і маніпулювати громадською думкою. Але реальність війни далека від кліше, створених російською літературою, театром і балетом

- зазначив міністр.

Відповідальність за війну та військові злочини

Глава МЗС наголосив на відповідальності всього російського суспільства за продовження агресії проти України. Він зауважив, що нинішня війна за своєю тривалістю та рівнем звірств уже перевищила масштаби Східного фронту Другої світової війни.

Попри всі книжки про "загадкову російську душу" та інші нісенітниці, росія виростила покоління воєнних злочинців, які вбивають, ґвалтують, мародерствують і катують людей в Україні

- заявив Сибіга.

Міністр назвав фільм виробництва RT "токсичною ментальною отрутою" та прикладом державної пропаганди, якій не місце на публічних майданчиках Європи. Він висловив вдячність владі Швейцарії за розуміння загрози та захист європейського культурного простору від російського інформаційного впливу.

Війна рф проти України триває 1418 днів: жодної стратегічної мети агресор не досяг - Сибіга

Степан Гафтко

ПолітикаКультураНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Фільм
Андрій Сибіга
Швейцарія
Європа
Україна