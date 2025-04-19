МИД Украины о "перемирии" путина: будем смотреть на действия, а не слова
Киев • УНН
МИД Украины ответил на заявление путина о 30-часовом "перемирии". Киев заявил, что будет смотреть на действия, а не слова, и напомнил о своем согласии на 30-дневное прекращение огня по предложению США, от которого рф отказалась.
В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о "прекращении огня" на 30 часов и отметили, что Киев "будет смотреть на действия, а не слова", передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта официальный Киев безоговорочно согласился с предложением США относительно полного временного прекращения огня на 30 дней.
Он напомнил, что россия отказалась, и этот российский отказ Соединенным Штатам длится уже 39 дней. Вместо этого за это время московский режим выдвинул разнообразные условия и усилил террор против Украины, гражданских людей и гражданской инфраструктуры по всей нашей стране.
Сейчас путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, мы имеем значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова. россия в любой момент может согласиться на предложение относительно полного и безусловного прекращения огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе
Глава МИД добавил, что Киев хочет увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях.
Мы также призываем всех наших партнеров и все международное сообщество оставаться бдительными. Только действия демонстрируют правду, а не слова: только из-за россии эта война началась и продолжается
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Напомним
российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.