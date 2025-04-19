МИД Украины о "перемирии" путина: будем смотреть на действия, а не слова

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о "прекращении огня" на 30 часов и отметили, что Киев "будет смотреть на действия, а не слова", передает УНН.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта официальный Киев безоговорочно согласился с предложением США относительно полного временного прекращения огня на 30 дней.

Он напомнил, что россия отказалась, и этот российский отказ Соединенным Штатам длится уже 39 дней. Вместо этого за это время московский режим выдвинул разнообразные условия и усилил террор против Украины, гражданских людей и гражданской инфраструктуры по всей нашей стране.

Сейчас путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, мы имеем значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова. россия в любой момент может согласиться на предложение относительно полного и безусловного прекращения огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе