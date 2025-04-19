МЗС України про "перемир'я" путіна: будемо дивитися на дії, а не слова
Київ • УНН
МЗС України відповіло на заяву путіна про 30-годинне "перемир'я". Київ заявив, що дивитиметься на дії, а не слова, та нагадав про свою згоду на 30-денне припинення вогню за пропозицією США, від якої рф відмовилась.
У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про "припинення вогню" на 30 годин і зазначили, що Київ "буде дивитися на дії, а не слова", передає УНН.
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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня офіційний Київ беззастережно погодився з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів.
Він нагадав, що росія відмовилася, і ця російська відмова Сполученим Штатам триває вже 39 днів. Натомість за цей час московський режим висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, цивільних людей та цивільної інфраструктури по всій нашій країні.
Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова. росія в будь-який момент може погодитись на пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню терміном на 30 діб, яка вже з березня на столі
Глава МЗС додав, що Київ хоче побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках.
Ми також закликаємо всіх наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через росію ця війна почалась і триває
“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна 19.04.25, 17:56 • 10944 перегляди
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.