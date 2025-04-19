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Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський
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МЗС України про "перемир'я" путіна: будемо дивитися на дії, а не слова

Київ • УНН

 • 1778 перегляди

МЗС України відповіло на заяву путіна про 30-годинне "перемир'я". Київ заявив, що дивитиметься на дії, а не слова, та нагадав про свою згоду на 30-денне припинення вогню за пропозицією США, від якої рф відмовилась.

МЗС України про "перемир'я" путіна: будемо дивитися на дії, а не слова

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про "припинення вогню" на 30 годин і зазначили, що Київ "буде дивитися на дії, а не слова", передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня офіційний Київ беззастережно погодився з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Він нагадав, що росія відмовилася, і ця російська відмова Сполученим Штатам триває вже 39 днів. Натомість за цей час московський режим висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, цивільних людей та цивільної інфраструктури по всій нашій країні.

Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова. росія в будь-який момент може погодитись на пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню терміном на 30 діб, яка вже з березня на столі 

- заявив Сибіга.

Глава МЗС додав, що Київ хоче побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках.

Ми також закликаємо всіх наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через росію ця війна почалась і триває 

- резюмував Сибіга.

“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна 19.04.25, 17:56 • 10944 перегляди

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
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