МИД разрабатывает стратегию в отношении украинцев за рубежом

Министерство иностранных дел Украины готовит план действий, направленный на украинцев, находящихся за пределами страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время Форума дипломатии военного времени 12 апреля, пишет УНН.

Детали

Кулеба объявил, что его ведомство работает над стратегией для украинцев, живущих за рубежом. А также высказал четыре других приоритета, из которых:

- ПВО (Patriot и SAMR-T);

- Формула мира и саммит в Швейцарии;

- ЕС и НАТО;

- Латинская Америка.

Ну и пятое - новая политика в отношении украинцев за рубежом. Это начало всплывать в моей голове еще в 2021 году, но после (начала) войны стало очевидно, если мы не изменим свою политику в отношении украинцев за рубежом, ассимиляция произойдет очень быстро. Я не принадлежу к тем, кто верит, что они вернутся, я принадлежу к тем, кто считает, что с ними надо работать - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел выразил сомнение относительно возвращения большинства украинцев, которые эмигрировали, но подчеркнул необходимость работать с ними, чтобы они сохранили свою украинскую идентичность.

"И здесь от множественного гражданства, которое уже превратилось в крестовый поход за множественным гражданством, но я уверен, что мы победим в этой битве, до цифровизации консульских услуг, более эффективного финансирования общин и различных программ совместно с ними, нам нужна новая комплексная политика в отношении украинцев за рубежом", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что такую задачу поставил Президент, а МИД, в свою очередь, подготовил наработки.

"Президент ставил такую задачу, мы подготовили наработки - доктринальные, концептуальные - программу, стратегию, мы проговорим ее с другими органами власти, потому что это комплексная задача. Будем презентовать ее Президенту, потому что он уделяет очень важное внимание украинцам, которые находятся за рубежом", - отметил глава МИД.

Как уточнила для "Суспільне" заместитель министра иностранных дел Ирина Боровец, стратегия находится на стадии проекта. Эта стратегия имеет более широкий смысл, чем просто взаимодействие МИД с украинцами за рубежом, и она не ограничивается только вопросами возвращения.

"Кто-то хочет вернуться, кого-то мы хотим вернуть. Кто-то абсолютно легитимно там уже давно живет с паспортом другой страны, но может быть нашим адвокатом. То есть эта стратегия - я не могу открывать сейчас все принципиальные моменты этой стратегии - это новый взгляд на отношения Украины с украинцами за рубежом, в каком бы статусе они сейчас там ни были", - рассказала Боровец.

Напомним

По состоянию на февраль 2024 года 4,2 миллиона украинцев, что составляет 98% всех получателей, получили временную защиту в ЕС с начала полномасштабного вторжения россии.