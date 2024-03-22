"Мы полны решимости действовать быстро", - президент Совета ЕС по замороженным российским активам

Европейский Союз может использовать деньги от замороженных российских активов, чтобы помочь Украине с покупкой оружия для Киева, заявили лидеры ЕС в четверг, 22 марта, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Лидеры 27 стран-членов блока согласились на саммите в Брюсселе продолжить работу над планом, представленным на этой неделе исполнительным органом ЕС, Европейской комиссией.

Мы полны решимости действовать очень быстро сказал журналистам президент Европейского совета Шарль Мишель.

Стремление лидеров к безотлагательности отражает растущую тревогу относительно войны в Украине, поскольку силы Киева испытывают нехватку боеприпасов, а пакет военной помощи Киеву на 60 миллиардов долларов застрял в Конгрессе США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые 1 миллиард евро из схемы могут быть выплачены уже 1 июля.

Это зависит от нас. Это в наших руках, если мы будем быстрыми, летом будут конкретные действия добавила она.

Комиссия предложила перечислить 90% прибыли от замороженных российских активов в фонд ЕС, который используется для финансирования оружия для Киева. Остальные 10% пойдут на бюджетную помощь Киеву.

Комиссия оценила прибыль от активов - различных ценных бумаг российского центрального банка и наличности - может составлять от 2,5 миллиарда евро до 3 миллиардов евро в год.

Мишель и фон дер Ляйен заявили, что идея использования доходов от замороженных российских активов в пользу Украины имеет широкую поддержку среди правительств ЕС. Тяжеловесы ЕС Германия и Франция выразили решительную поддержку плану.

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