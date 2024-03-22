Еврокомиссия готовится к введению тарифов на российское зерно

Еврокомиссия начала подготовку к введению тарифов на зерновые продукты из Белоруссии и России. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам первого дня саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, передает УНН.

Детали

Это предотвратит дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Это остановит Россию от использования прибыли от экспорта в ЕС, а также гарантирует, что незаконный российский экспорт ворованного украинского зерна не попадет на рынок ЕС сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Дополнение

Подробностей фон дер Ляйен не сообщила. Тему сельского хозяйства лидеры ЕС должны обсуждать 22 марта во время своего очередного саммита в Брюсселе. Ожидаются также массовые протесты фермеров в евроквартале.

Контекст

20 марта министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Еврокомиссии с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в ЕС.

В Еврокомиссии думают о пошлинах на зерно из РФ и ищут подход к украинской экономике