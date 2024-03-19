В Еврокомиссии думают о пошлинах на зерно из РФ и ищут подход к украинской экономике

Еврокомиссия рассмотрит возможность установления дополнительных пошлин на импорт зерна из рф и белоруссии. Подробности будут объявлены после принятия соответствующих решений. Также в ЕС ищут баланс для сохранения поддержки экономики Украины, но рассматривают введение защитных барьеров в отношении определенных украинских товаров.

Об этом передает УНН с ссылкой на брифинг European Commission.

На вопрос журналиста по поводу конкретных данных и деталей введения, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что "комиссия объявит, когда предложения будут приняты", и будет сообщено о датах введения и данные (тарифа, размер пошлины) на российское зерно. Пока это не установлено.

Также на брифинге обратились к новым позициям по торговым отношениям ЕС с Украиной и новым правилам, установленным в предложенном проекте соглашения об ассоциации.

Представитель Европейской комиссии по торговым вопросам Улоф Гилл отметил, что "позиция комиссии по расширению автономных торговых мер по отношении к Украине является очень интересной".

По словам чиновника, в ЕК ищут подход к украинской экономике.

Мы пытаемся найти правильный баланс между сохранением нашей сильной поддержки украинской экономики - столько времени, сколько это потребуется, - и введением защитных мер для определенных групп товаров. - сообщил представитель Европейской комиссии по торговым вопросам

Напомним,

Накануне решающих торговых переговоров между Украиной и ЕС, Польша и Франция договорились об ограничении на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Это потенциально может стоить Украине 1,2 млрд евро торговых поступлений.

Также УНН сообщал, что ЕС готовится ввести пошлины в 95 евро за тонну на импорт зерна из России и Беларуси, а также пошлины на масличные культуры и продукты их переработки, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены на фоне беспокойства, что дешевый импорт подрывает внутренние рынки.