В ЕС сегодня триалог о продолжении либерализации торговли для Украины, позиция Еврокомиссии в нахождении правильного баланса - спикер

В ЕС сегодня вечером триалог по вопросу о продлении автономных торговых мер для Украины, а позиция Еврокомиссии заключается в том, чтобы найти правильный баланс между сохранением поддержки экономики Украины и одновременным обеспечением гарантий для определенных групп товаров агропродовольственной группы. Об этом заявил во время брифинга в Брюсселе во вторник спикер Еврокомиссии Олоф Гилл, пишет УНН.

Я считаю, что главное - следить за триалогом, который состоится этим вечером. Позиция Еврокомиссии относительно продолжения автономных торговых мер для Украины очень четкая, мы пытаемся найти правильный баланс между сохранением сильной поддержки украинской экономики столько, сколько нужно, с одновременным обеспечением гарантий для определенных групп товаров, агропродовольственной продукции, которые, мы считаем, основаны на рыночных данных и требуют большей защиты, и мы с интересом ожидаем увидеть, как развернутся дебаты и обсуждения во время триалога сегодня вечером - сказал Гилл.

Дополнение

По данным бельгийского председательства в Совете ЕС, 18 марта постпреды ЕС в формате COREPER должны были обсудить вопрос автономных торговых мер для Украины, а также на 19 марта запланирован триалог и дискуссии по этому вопросу.

Между тем немецкое издание tagesschau указывает, что "в дебатах по верхней границе беспошлинного импорта украинского зерна нет признаков согласия между 27 странами ЕС". По словам дипломатов, государства-члены ЕС не смогли договориться о четком большинстве на предложение Европейского парламента. В январе Еврокомиссия предложила распространить ограничения на ввоз мяса птицы, яиц и сахара из Украины на зерно. На вечер запланированы дальнейшие переговоры, указывает tagesschau.

Госсекретарь Германии по делам Европы Ханна Люрманн ("Зеленые") в очередной раз высказалась против усиления ограничений на импорт. ЕС должен дать Украине возможность "зарабатывать деньги за счет экспорта сельскохозяйственной продукции", заявила она в Брюсселе. Среди стран-членов Польша и Франция в частности призвали к ограничению беспошлинного импорта, отмечает издание.

Напомним

31 января Европейская комиссия предложила продлить приостановление импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно предложив меры для смягчения возможного влияния этого на фермеров в ЕС.

В Европарламенте дали первое добро на беспошлинный доступ в ЕС украинских товаров еще на год, но с правом на ограничения, 7 марта.

Справочно

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включающее Зону глубокой и всеобъемлющей свободной торговли, обеспечило украинскому бизнесу преференциальный доступ к рынку ЕС с 2016 года. Сразу после начала российской агрессивной войны против Украины ЕС ввел в июне 2022 года автономные торговые меры, которые позволяют беспошлинный доступ для всех украинских товаров на рынок ЕС. Эти меры были продлены на один год в июне 2023 года и заканчиваются 5 июня 2024 года.