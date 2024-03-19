ЕС введет пошлины на российское зерно - FT

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  21016 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
  •  136125 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  129063 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  129278 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  130946 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191063 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190630 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187662 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170620 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117852 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Новости по теме
ЕС введет пошлины на российское зерно - FT

ЕС введет пошлины на российское зерно - FT

  •  24544 просмотра
Госдеп о результатах "выборов" в рф: "Не будет никаких поздравительных звонков"

Госдеп о результатах "выборов" в рф: "Не будет никаких поздравительных звонков"

  •  20784 просмотра
Глава Пентагона на "Рамштайне" будет пытаться убедить в приверженности поддержке Украины на фоне проблем с финансированием - Reuters

Глава Пентагона на "Рамштайне" будет пытаться убедить в приверженности поддержке Украины на фоне проблем с финансированием - Reuters

  •  23365 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины

Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины

  •  24055 просмотра
В Луганской области освобожденные населенные пункты постоянно находятся под огневым давлением россиян - ОВА

В Луганской области освобожденные населенные пункты постоянно находятся под огневым давлением россиян - ОВА

  •  21850 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть пострадавшие

Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть пострадавшие

  •  20959 просмотра
россияне за сутки убили 1 и ранили 5 человек в Донецкой области

россияне за сутки убили 1 и ранили 5 человек в Донецкой области

  •  20667 просмотра
Армия рф поздно вечером нанесла ракетный удар по территории предприятия в Харьковской области

Армия рф поздно вечером нанесла ракетный удар по территории предприятия в Харьковской области

  •  22282 просмотра
Вражеские обстрелы унесли жизни 3 человек, повреждены многоэтажки на элеватор в Херсонской области

Вражеские обстрелы унесли жизни 3 человек, повреждены многоэтажки на элеватор в Херсонской области

  •  21031 просмотра
Днепропетровщина: оккупанты дважды обстреляли Никопольский район, жертв и пострадавших нет

Днепропетровщина: оккупанты дважды обстреляли Никопольский район, жертв и пострадавших нет

  •  21239 просмотра

Популярные

Amazon, Microsoft и Google запретят использование облачных сервисов в рф с 20 марта

Amazon, Microsoft и Google запретят использование облачных сервисов в рф с 20 марта

  •  79017 просмотра
Трамп не смог обеспечить залог в $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве

Трамп не смог обеспечить залог в $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве

  •  30619 просмотра
Эрдоган поздравил путина с "победой" и предложил возобновление переговоров рф с Украиной

Эрдоган поздравил путина с "победой" и предложил возобновление переговоров рф с Украиной

  •  105669 просмотра
Предприниматели получили 643 кредита на 2,4 млрд гривен за неделю - Минфин

Предприниматели получили 643 кредита на 2,4 млрд гривен за неделю - Минфин

  •  105127 просмотра
В Севастополе задержан 18-летний за надпись в бюллетене "Нет войне, мир Украине"

В Севастополе задержан 18-летний за надпись в бюллетене "Нет войне, мир Украине"

  •  102388 просмотра

Публикации

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

  •  136125 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

  •  137552 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  281839 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  298147 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  367757 просмотра

ЕС введет пошлины на российское зерно - FT

ЕС готовится ввести пошлины в 95 евро за тонну на импорт зерна из России и Беларуси, а также пошлины на масличные культуры и продукты их переработки, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены на фоне беспокойства, что дешевый импорт подрывает внутренние рынки.

Война •   •  24544 просмотра
ЕС введет пошлины на российское зерно - FT

Госдеп о результатах "выборов" в рф: "Не будет никаких поздравительных звонков"

путин выиграл "недемократическое" переизбрание на пост президента россии с 87,28% голосов, что заставило США отказаться от поздравительных звонков.

Новости Мира •   •  20784 просмотра
Госдеп о результатах "выборов" в рф: "Не будет никаких поздравительных звонков"

Глава Пентагона на "Рамштайне" будет пытаться убедить в приверженности поддержке Украины на фоне проблем с финансированием - Reuters

Несмотря на проблемы с финансированием, министр обороны США Ллойд Остин подтвердит преданность Вашингтона поддержке Украины на встрече с европейскими союзниками в Рамштайн.

Война •   •  23365 просмотра
Глава Пентагона на "Рамштайне" будет пытаться убедить в приверженности поддержке Украины на фоне проблем с финансированием - Reuters

Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины

Российские военные ночью обстреляли 5 общин в Сумской области. Было зафиксировано 11 взрывов от минометных обстрелов, авиаударов и сброшенных мин.

Война •   •  24055 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины

В Луганской области освобожденные населенные пункты постоянно находятся под огневым давлением россиян - ОВА

В освобожденных населенных пунктах Луганской области российские войска постоянно обстреливают и вызывают разрушения, а во время российских "выборов" на оккупированных территориях на избирательном участке в Лутугино были почти пустые урны, а передвижной избирательный участок в Северодонецке сопровождали российские военные.

Война •   •  21850 просмотра
В Луганской области освобожденные населенные пункты постоянно находятся под огневым давлением россиян - ОВА

Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть пострадавшие

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Селидовому в Донецкой области, в результате которого ранения получили 4 гражданских лица и повреждены 24 частных домохозяйства.

Война •   •  20959 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть пострадавшие

россияне за сутки убили 1 и ранили 5 человек в Донецкой области

18 марта россияне убили 1 жителя и ранили еще 5 в Донецкой области, в результате чего общее количество жертв среди гражданского населения с 24 февраля 2022 года достигло 1 886 погибших и 4 723 раненых, не считая неизвестное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война •   •  20667 просмотра
россияне за сутки убили 1 и ранили 5 человек в Донецкой области

Армия рф поздно вечером нанесла ракетный удар по территории предприятия в Харьковской области

За минувшие сутки около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, один человек получил ранения в селе Новоосиново.

Война •   •  22282 просмотра
Армия рф поздно вечером нанесла ракетный удар по территории предприятия в Харьковской области

Вражеские обстрелы унесли жизни 3 человек, повреждены многоэтажки на элеватор в Херсонской области

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, в результате чего погибли 3 человека, повреждены здания и автомобиль.

Война •   •  21031 просмотра
Вражеские обстрелы унесли жизни 3 человек, повреждены многоэтажки на элеватор в Херсонской области

Днепропетровщина: оккупанты дважды обстреляли Никопольский район, жертв и пострадавших нет

рф дважды обстреляла Никопольский район вечером, но без жертв, о чем сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  21239 просмотра
Днепропетровщина: оккупанты дважды обстреляли Никопольский район, жертв и пострадавших нет