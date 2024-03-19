ЕС введет пошлины на российское зерно - FT

ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из россии и беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства-члены блока, что станет первым ограничением на продукты питания после полномасштабного вторжения рф в Украину, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Брюссель, пишет издание, долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии с требованием ограничить российский и белорусский импорт, утверждая, что такой шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести вред развивающимся странам.

"Но, по словам людей, знакомых с планами, Европейская комиссия в ближайшие дни, как ожидается, введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерновые из россии и беларуси. По словам людей, это привело бы к повышению цен минимум на 50 процентов, что уничтожит спрос. Пошлины "50 процентов" будут также установлены на семена масличных культур и продукты их переработки", - отмечает издание.

Импорт ЕС из россии продукции, которой должны коснуться ограничения, - зерновых, семян масличных культур и их производных - достиг рекордных 4 миллионов тонн в 2023 году, что составляет 1 процент от общего потребления ЕС.

В феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продуктов питания из россии и беларуси, а Литва объявила о строгих проверках грузов.

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, ранее называя экспорт российского зерна в Польшу "незначительным", на прошлой неделе во время визита в свою родную Польшу изменил тактику, заявив: "Когда россия использует еду как оружие, мы должны отреагировать".

Издание указывает, что в Польше фермеры наращивают протесты, заявляя, что дешевый импорт из Украины (и все чаще из россии) подрывает рынок отечественного зерна.

Протесты, которые включают блокаду границы с Украиной, издание называет "раздражителем в отношениях между премьер-министром Польши Дональдом Туском и Президентом Украины Владимиром Зеленским".

Ранее в этом месяце Туск заявил, что Латвия по понятным причинам ввела собственный запрет на экспорт российских продуктов питания, и предупредил, что Польша может последовать этому примеру. Но он сказал, что "предпочел бы, чтобы мы вместе, как весь ЕС, приняли решение о санкциях против россии и беларуси в отношении продуктов питания и сельскохозяйственной продукции".

В пятницу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила Туску, что "оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из россии".

"Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис, скорее всего, выберет пошлины, а не санкции, поскольку это не потребует единогласного одобрения столиц, как в случае с санкциями. Эта мера позволит продукции транспортироваться транзитом через ЕС по пути в Африку и Азию", - указывает издание.

москва уже обвинила ЕС в причинении сбоев на мировом продовольственном рынке своими санкциями против российских банков и энергетических компаний. Дипломаты ЕС утверждают, что именно попытка россии блокировать Черное море и атаки на украинские зернохранилища привели к ограничению поставок.

ЕС производит более 300 млн тонн зерновых и масличных культур ежегодно и является нетто-экспортером первых, поэтому, как указывает издание, он не нуждается в российском и белорусском импорте.

Представитель ЕС отметил, что цены на зерновые находятся на четырехлетнем минимуме, тогда как россия "очень конкурентоспособна на рынках зерновых и оказывает значительное давление".

По словам людей, пошлина будет установлена на максимальном уровне, разрешенном правилами ВТО. россия могла бы принять ответные меры, но она уже запретила большую часть импорта продуктов питания в ЕС, а многие европейские компании этого сектора в последние годы покинули страну, пишет издание.

На фоне фермерских протестов ЕС планирует ужесточить проверки украинского зерна