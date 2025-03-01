Британия будет с Украиной столько, сколько понадобится - Стармер
Киев • УНН
Кир Стармер и Владимиром Зеленским проводят двусторонние переговоры в Лондоне. Британский премьер заверил в полной поддержке Украины "столько, сколько это может понадобиться".
В субботу, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит в Лондоне для двусторонних переговоров с британским премьер-министром Киром Стармером. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Кир Стармер заверил украинского президента, что он имеет "полную поддержку во всем Соединенном Королевстве".
Британия будет с Украиной столько, сколько понадобится,
Британский премьер добавил, что Соединенное Королевство имеет непоколебимую решимость достичь "того, чего мы оба хотим достичь, а именно... прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности".
Президент Зеленский сказал, что Украина рассчитывает на эту поддержку, и выразил благодарность Великобритании.
Как сообщает издание, Кир Стармер умышленно вышел на улицу, чтобы поздравить Владимира Зеленского.
По дороге к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит,10, где будут проходить двусторонние переговоры, лидеры двух стран показательно обнимали друг друга.
Издание отмечает, что Кир Стармер держал эти объятия в течение некоторого времени, чтобы убедиться, что никто не может сомневаться в том, какую сторону он выбрал в этом конфликте, независимо от взглядов президента и вице-президента США.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Киром Стармером. В воскресенье запланирована встреча с королем Чарльзом III и другими европейскими союзниками.