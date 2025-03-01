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Британия будет с Украиной столько, сколько понадобится - Стармер

Киев • УНН

 • 41584 просмотра

Кир Стармер и Владимиром Зеленским проводят двусторонние переговоры в Лондоне. Британский премьер заверил в полной поддержке Украины "столько, сколько это может понадобиться".

Британия будет с Украиной столько, сколько понадобится - Стармер

В субботу, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит в Лондоне для двусторонних переговоров с британским премьер-министром Киром Стармером. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Кир Стармер заверил украинского президента, что он имеет "полную поддержку во всем Соединенном Королевстве".

Британия будет с Украиной столько, сколько понадобится,

- пообещал глава британского правительства.

Британский премьер добавил, что Соединенное Королевство имеет непоколебимую решимость достичь "того, чего мы оба хотим достичь, а именно... прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности".

Президент Зеленский сказал, что Украина рассчитывает на эту поддержку, и выразил благодарность Великобритании.

Как сообщает издание, Кир Стармер умышленно вышел на улицу, чтобы поздравить Владимира Зеленского.

По дороге к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит,10, где будут проходить двусторонние переговоры, лидеры двух стран показательно обнимали друг друга.

Издание отмечает, что Кир Стармер держал эти объятия в течение некоторого времени, чтобы убедиться, что никто не может сомневаться в том, какую сторону он выбрал в этом конфликте, независимо от взглядов президента и вице-президента США.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Киром Стармером. В воскресенье запланирована встреча с королем Чарльзом III и другими европейскими союзниками.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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