Британія буде з Україною стільки, скільки знадобиться - Стармер
Київ • УНН
Кір Стармер та Володимиром Зеленським проводять двосторонні переговори у Лондоні. Британський прем'єр запевнив у повній підтримці України "стільки, скільки це може знадобитися".
У суботу, 1 березня, президент України Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт у Лондоні для двосторонніх переговорів з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Кір Стармер запевнив українського президента, що він має "повну підтримку у всьому Сполученому Королівстві".
Британія буде з Україною "стільки, скільки знадобиться,
Британський прем'єр додав, що Сполучене Королівство має непохитну рішучість досягти "того, чого ми обидва хочемо досягти, а саме... міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці".
Президент Зеленський сказав, що Україна розраховує на цю підтримку, та висловив вдячність Великій Британії.
Як повідомляє видання, Кір Стармер навмисне вийшов на вулицю, щоб привітати Володимира Зеленського.
Дорогою до резиденції прем’єр-міністра на Даунінг-стріт,10, де відбуватимуться двосторонні переговори, лідери двох країн показово обіймали одне одного.
Видання зазначає, що Кір Стармер тримав ці обійми протягом деякого часу, щоб переконатися, що ніхто не може сумніватися в тому, яку сторону він обрав у цьому конфлікті, незалежно від поглядів президента та віце-президента США.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона для зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером. У неділю заплановано зустріч з королем Чарльзом III та іншими європейськими союзниками.