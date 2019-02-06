Мы обгоним РФ и Китай по затратам на ракетные вооружения в случае необходимости - Трамп

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп в ходе речи “О состоянии государства” во вторник ночью по местному времени объявил, что США опередят своих противников по затратам на ракетные вооружения и соответствующими инновациями, если не удастся заключить новый договор об ограничении ракетных вооружений на смену ранее объявленном США выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.