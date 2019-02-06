Мы обгоним РФ и Китай по затратам на ракетные вооружения в случае необходимости - Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп в ходе речи “О состоянии государства” во вторник ночью по местному времени объявил, что США опередят своих противников по затратам на ракетные вооружения и соответствующими инновациями, если не удастся заключить новый договор об ограничении ракетных вооружений на смену ранее объявленном США выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
“Десятки лет назад США заключили Договор с Россией в котором мы согласились ограничить и уменьшить наши ракетные вооружения. В то время, когда мы придерживались каждой буквы Договора, Россия раз за разом нарушала его положения. Вот почему, я объявил, что США официально выходят из ДРСМД”, — отметил Трамп.
При этом президент США заявил, что Соединенные штаты открыты для заключения нового договора об ограничении ракетных вооружений, который бы включал Россию и Китай.
“Возможно, мы сможем договориться о новом соглашении, добавив к нему Китай и других, а возможно не сможем — в таком случае мы опередим всех по расходам и инновациями”, — заявил Дональд Трамп.
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Соглашение, подписаное в 1987 году президентами США и СССР, стало первой сделкой по контролю за вооружениями, которое запретило целый класс вооружений: крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5 тысяч километров. Россия отвергает обвинения в том, что она нарушает соглашение.
Примером нарушения договора со стороны России называют новые российские ракеты 9М729. США не в Европе аналогов этого оружия, которая способна достичь европейских столиц и военных баз США в регионе за короткий промежуток времени.
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Как сообщал УНН, Турция выступает за продолжение диалога между Россией и США по ДРСМД.
В свою очередь, Япония считает нежелательным прекращения действия ДРСМД, однако понимает мотивы США.
Напоминаем, решение Вашингтона приостановить исполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нацелено на повышение уровня безопасности США. С таким утверждением выступил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.