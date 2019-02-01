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Рішення США щодо виходу з ДРСМД направлене на зміцнення безпеки нашої країни - Болтон

Рішення США щодо виходу з ДРСМД направлене на зміцнення безпеки нашої країни - Болтон

Київ • УНН

 • 7691 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов’язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США. З таким твердженням виступив у п’ятницю помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон в інтерв’ю радіоведучому Брайану Кілміду, інформує УНН.

“Це дуже важливий крок, спрямований на те, щоб забезпечити безпеку американців”, — сказав Болтон, коментуючи в інтерв’ю висловлювання тих, хто говорить про зворотне. Помічник Трампа виступив з твердженням, згідно з яким Росія порушувала положення даного договору. За його версією, склалася “аномальна ситуація”, коли США є єдиною країною, яка з огляду на зазначену угоду не може створювати балістичні ракети середньої дальності.

“Лише Сполучені Штати були позбавлені можливості захищати свій народ, свої сили і своїх союзників по всьому світу”, — сказав Болтон в інтерв’ю, текст якого розміщений на сайті радіопередачі. “Тому по суті це був дуже важливий крок”, — заявив помічник Трампа, говорячи про рішення Вашингтона щодо ДРСМД, додавши при цьому, що через жорстку позицію США з даного питання безсумнівно буде “деяка істерія” з боку тих, хто підтримує вказану угоду.

Як повідомляв УНН, посольство РФ вважає, що Лондон повинен повернути США на переговори з ДРСМД.

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