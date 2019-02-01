Посольство РФ вважає, що Лондон повинен повернути США на переговори з ДРСМД

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Великій Британії слід посприяти поверненню Сполучених Штатів до участі в переговорах щодо дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це повідомило в Twitter посольство Росії в Лондоні, інформує УНН.

“Сподіваємося, що МЗС Великої Британії обізнане про те, що політичне рішення вийти з ДРСМД вже було прийняте у Вашингтоні, точно так само, як це було зроблено з СВПД (Спільним всеосяжним планом дій щодо іранської ядерної програми). Якщо Велика Британія щиро зацікавлена в збереженні стратегічної стабільності, то вона знаходиться в найкращому положенні для того, щоб посприяти поверненню США за стіл переговорів”, — сказано в твіті дипломатичного представництва, який став реакцією на заяву глави британського МЗС Джеремі Ханта.

Раніше в п’ятницю керівник МЗС Британії висловив на своїй сторінці в Twitter повну солідарність з рішенням США про призупинення виконання ДРСМД, додавши, що відповідальність за припинення дії договору буде лежати на Росії, якщо вона через півроку не змінить лінії своїх дій.

Hope that @foreignoffice is aware that the political decision to leave #INFTreaty has already been made in Washington, just like it was made on the #JCPOA. If UK is genuinely interested in saving strategic stability, it is best placed to help return US to the negotiating table. https://t.co/vO3yEjDaVM

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 1 февраля 2019 г.

Як повідомляв УНН, мери Хіросіми і Нагасакі закликали Росію і США не допустити розриву ДРСМД.

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