Посольство РФ считает, что Лондон должен вернуть США на переговоры по ДРСМД

“Надеемся, что МИД Великобритании осведомлен о том, что политическое решение выйти из ДРСМД уже было принято в Вашингтоне, точно так же, как это было сделано с СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе). Если Великобритания искренне заинтересована в сохранении стратегической стабильности, то она находится в наилучшем положении для того, чтобы посодействовать возвращению США за стол переговоров”, — сказано в твите дипломатического представительства, который стал реакцией на заявление главы британского МИД Джереми Ханта.

Ранее в пятницу руководитель МИД Британии выразил на своей странице в Twitter полную солидарность с решением США о приостановке выполнения ДРСМД, добавив, что ответственность за прекращение действия договора будет лежать на России, если она через полгода не изменит линии своих действий.

Hope that @foreignoffice is aware that the political decision to leave #INFTreaty has already been made in Washington, just like it was made on the #JCPOA. If UK is genuinely interested in saving strategic stability, it is best placed to help return US to the negotiating table. https://t.co/vO3yEjDaVM

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 1 февраля 2019 г.

Как сообщал УНН, мэры Хиросимы и Нагасаки призвали Россию и США не допустить разрыва ДРСМД.