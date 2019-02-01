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Решение США по выходу из ДРСМД направлено на укрепление безопасности нашей страны - Болтон

Решение США по выходу из ДРСМД направлено на укрепление безопасности нашей страны - Болтон

Киев  •  УНН

 • 7690 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Решение Вашингтона приостановить выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нацелено на повышение уровня безопасности США. С таким утверждением выступил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью радиоведущему Брайану Килмиду, информирует УНН.

"Это очень важный шаг, направленный на то, чтобы обеспечить безопасность американцев", - сказал Болтон, комментируя в интервью высказывания тех, кто говорит об обратном. Помощник Трампа выступил с утверждением, согласно которому Россия нарушала положения данного договора. По его версии, сложилась "аномальная ситуация", когда США являются единственной страной, которая учитывая указанное соглашение не может создавать баллистические ракеты средней дальности.

"Только Соединенные Штаты были лишены возможности защищать свой народ, свои силы и своих союзников по всему миру", - сказал Болтон в интервью, текст которого размещен на сайте радиопередачи. "Поэтому по сути это был очень важный шаг", - заявил помощник Трампа, говоря о решении Вашингтона по ДРСМД, добавив при этом, что за жесткой позиции США по данному вопросу несомненно будет "некоторая истерия" со стороны тех, кто поддерживает указанное соглашение.

Как сообщал УНН, посольство РФ считает, что Лондон должен вернуть США на переговоры с ДРСМД.

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