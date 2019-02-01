Решение США по выходу из ДРСМД направлено на укрепление безопасности нашей страны - Болтон

"Это очень важный шаг, направленный на то, чтобы обеспечить безопасность американцев", - сказал Болтон, комментируя в интервью высказывания тех, кто говорит об обратном. Помощник Трампа выступил с утверждением, согласно которому Россия нарушала положения данного договора. По его версии, сложилась "аномальная ситуация", когда США являются единственной страной, которая учитывая указанное соглашение не может создавать баллистические ракеты средней дальности.

"Только Соединенные Штаты были лишены возможности защищать свой народ, свои силы и своих союзников по всему миру", - сказал Болтон в интервью, текст которого размещен на сайте радиопередачи. "Поэтому по сути это был очень важный шаг", - заявил помощник Трампа, говоря о решении Вашингтона по ДРСМД, добавив при этом, что за жесткой позиции США по данному вопросу несомненно будет "некоторая истерия" со стороны тех, кто поддерживает указанное соглашение.

Как сообщал УНН, посольство РФ считает, что Лондон должен вернуть США на переговоры с ДРСМД.