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Японія заявила про свій жаль з приводу ДРМСД

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Японія вважає небажаним припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), однак розуміє мотиви США. Про це заявив у понеділок на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Йосіхіде Суга, інформує УНН.

“Ми вважаємо небажаною ситуацію, при якій дію договору доводиться припиняти, — сказав він. — Однак можна зрозуміти ту постановку питання, яка привела США до нинішнього рішення”.

Газета Asahi напередодні написала, що остаточне припинення дії цього документа призведе до розміщення нових американських ракет в Азіатсько Тихоокеанському регіоні (АТР) і може поставити Японію, на території якої є військові бази США, в центр протистояння Вашингтона та Пекіна. Видання відзначило, що договір був стримуючим фактором для США, в той час як Китай без перешкод нарощував число своїх ракет середньої дальності.

Якщо в кінцевому підсумку договір повністю припинить існування, то Сполучені Штати, на думку Asahi, протягом трьох-семи років розгорнуть на своїх базах в АТР новітні ракети такого типу. В першу чергу мова йде про їхнє розміщення на острові Гуам у Тихому океані. Крім того, вважає газета, нові американські ракети можуть також спробувати розгорнути в Японії і на Філіппінах.

Нагадуємо, ЗМІ дізналися про призначення нових командувачів армією і ВМС США.

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