ЗМІ дізналися про призначення нових командувачів армією і ВМС США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Очікується, що президент США Дональд Трамп в найближчі тижні оголосить про призначення нових командувачів американською армією і Військово-морськими силами, а також корпусом морської піхоти. Про це повідомляють джерела газети The Wall Street Journal, інформує УНН.
За їх словами, Трамп також назве ймовірних наступників командування штабів американських військ в Африці і Європі.
Командувачі служать на перерахованих вище постах обмежену кількість часу, нові призначення повинні бути схвалені Сенатом, який, як очікується, не буде перешкоджати вибору Трампа.
Генерал Джеймс МакКонвілл повинен замінити на посаді начальника Сухопутних військ США Марка Міллі, раніше генерал був його заступником. Адмірал Білл Морен, ймовірно, очолить Військово-морські сили країни замість адмірала Джона Річардсона.
Також Трамп розглядає кілька кандидатур на пост командира корпусом морської піхоти США: цю посаду можуть обійняти генерал-лейтенанти Девід Бергер, Джордж Сміт, Льюїс Крепаротта, Джозеф Остерман і Брайан Бордо. Зараз главою американських морпіхів є генерал Роберт Неллер.
Новим главою Командування спеціальних операцій Збройних сил США може стати генерал-лейтенант Річард Кларк, пост глави Центрального командування повинен зайняти генерал-лейтенант Кеннет Маккензі, а головнокомандувачем об’єднаними силами НАТО в Європі може стати генерал Тод Уолтерс. Останній зараз командує американськими Військово-повітряними силами в Європі і Африці.
Крім того, американський лідер вибирає одного з двох кандидатів на пост віце-голови Об’єднаного комітету начальників штабів США. Йдеться про адмірала Джеймса Фогго і генерала ВПС Джона Хайтене, який зараз очолює військове ядерне командування Штатів. Новим командиром американських сил в Африці повинен стати генерал армії Стівен Таунсенд.
Нагадуємо, Трамп пообіцяв повернути війська в Афганістан і Сирію при необхідності.