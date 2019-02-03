Трамп пообіцяв повернути війська в Афганістан і Сирію при необхідності

“Ми повернемося, якщо нам доведеться. У нас є дуже швидкі літаки, у нас є дуже хороші вантажні літаки”, — заявив Трамп.

За словами президента США, він розглядає можливість збереження в Афганістані невеликого контингенту американських військ. Зокрема, за його словами, мова йде про розвідку. “Я залишу там розвідників, і якщо побачу, що формуються нові осередки (тероризму), то що-небудь зроблю з цим”, — сказав він. При цьому Трамп підкреслив, що не витрачатиме на утримання американських військ в цій країні “51 млрд доларів, як в минулому році”.

Що стосується Сирії, в республіці в даний момент знаходяться близько 2 тисяч військовослужбовців США, заявив американський президент. За словами Трампа, військові починають йти звідти в міру того, як США встановлюють контроль над територією “халіфату”, контрольованою “Ісламською державою”.

Військові будуть переміщені на американську базу в Іраку, деякі з них пізніше відправляться додому, сказав Трамп. “Але ми збираємося залишитися... Ми повинні захищати Ізраїль”, — додав президент США.

Як повідомляв УНН, Пентагон попередив про можливість “Ісламської держави” відвоювати втрачені землі за рік.