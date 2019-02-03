Трамп пообещал вернуть войска в Афганистан и Сирию при необходимости
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Американские военные смогут “быстро вернуться” в Афганистан или Сирию, если возникнет такая необходимость. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, передает УНН.
“Мы вернемся, если нам придется. У нас есть очень быстрые самолеты, у нас есть очень хорошие грузовые самолеты”, — заявил Трамп.
По словам президента США, он рассматривает возможность сохранения в Афганистане небольшого контингента американских войск. В частности, по его словам, речь идет о разведке. “Я оставлю там разведчиков, и если увижу, что формируются новые очаги (терроризма), то что-нибудь сделаю с этим”, — сказал он. При этом Трамп подчеркнул, что не будет тратить на содержание американских войск в этой стране “51 млрд долларов, как в прошлом году”.
Что касается Сирии, в республике в настоящий момент находятся около 2 тысяч военнослужащих США, заявил американский президент. По словам Трампа, военные начинают уходить оттуда по мере того, как США устанавливают контроль над территорией “халифата”, контролируемой “Исламским государством”.
Военные будут перемещены на американскую базу в Ираке, некоторые из них позже отправятся домой, сказал Трамп. “Но мы собираемся остаться... Мы должны защищать Израиль”, — добавил президент США.
Как сообщал УНН, Пентагон предупредил о возможности “Исламского государства” отвоевать утраченные земли за год.