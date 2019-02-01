Пентагон попередив про можливість "Ісламської держави" відвоювати втрачені землі за рік

У доповіді йдеться про те, що виведення американських військ з Сирії може призвести до того, що успішний контрнаступ ісламістів дозволить їм за 6-12 місяців повернути значну частину втрачених територій. Пояснюється це тим, що ватажки бандформувань, які перейшли до тактики партизанської боротьби, як і раніше мають в своєму розпорядженні кілька тисяч бойовиків. І хоча зараз вони контролюють територію площею близько 10 квадратних кілометрів, повністю придушити їх опір не вдається. При цьому в разі контрнаступу терористи зможуть зайняти великі території, які за фактом погано контролюються їх противниками.

У самому Білому домі вважають, що після виведення американських військ з Сирії США зможуть чинити постійний тиск на екстремістів, завдаючи по ним повітряні удари з сусіднього Іраку.

NBC вказує, що курдські загони, які ведуть бої з ісламістами на східному березі річки Євфрат, намагаються запобігти можливому реваншу терористів. З цією метою вони займаються ретельною перевіркою мирних жителів, які повертаються в місця постійного проживання. Відповідно до прийнятої практики будь-який чоловік вважається можливим бойовиком, поки перевірка не доведе зворотного.

Як повідомляв УНН, Трампа застерегли від “стрімкого виведення військ” з Афганістану.