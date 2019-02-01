Пентагон попередив про можливість "Ісламської держави" відвоювати втрачені землі за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У доповіді американського військового відомства вказується, що “Ісламська держава” за декілька місяців може відновити свій так званий “халіфат”, якщо на бойовиків не буде чинитися постійний тиск. Про це NBC News повідомили два високопоставлених американських чиновника, ознайомлених з текстом документа, передає УНН.
У доповіді йдеться про те, що виведення американських військ з Сирії може призвести до того, що успішний контрнаступ ісламістів дозволить їм за 6-12 місяців повернути значну частину втрачених територій. Пояснюється це тим, що ватажки бандформувань, які перейшли до тактики партизанської боротьби, як і раніше мають в своєму розпорядженні кілька тисяч бойовиків. І хоча зараз вони контролюють територію площею близько 10 квадратних кілометрів, повністю придушити їх опір не вдається. При цьому в разі контрнаступу терористи зможуть зайняти великі території, які за фактом погано контролюються їх противниками.
У самому Білому домі вважають, що після виведення американських військ з Сирії США зможуть чинити постійний тиск на екстремістів, завдаючи по ним повітряні удари з сусіднього Іраку.
NBC вказує, що курдські загони, які ведуть бої з ісламістами на східному березі річки Євфрат, намагаються запобігти можливому реваншу терористів. З цією метою вони займаються ретельною перевіркою мирних жителів, які повертаються в місця постійного проживання. Відповідно до прийнятої практики будь-який чоловік вважається можливим бойовиком, поки перевірка не доведе зворотного.
Як повідомляв УНН, Трампа застерегли від “стрімкого виведення військ” з Афганістану.