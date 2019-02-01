Пентагон предупредил о возможности "Исламского государства" отвоевать утраченные земли за год
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В докладе американского военного ведомства указывается, что “Исламское государство” за несколько месяцев может восстановить свой так называемый “халифат”, если на боевиков не будет оказываться постоянное давление. Об этом NBC News сообщили два высокопоставленных американских чиновника, знакомых с текстом документа, передает УНН.
В докладе говорится о том, что вывод американских войск из Сирии может привести к тому, что успешное контрнаступление исламистов позволит им за 6-12 месяцев вернуть значительную часть утерянных территорий. Объясняется это тем, что главари бандформирований, перешедшие к тактике партизанской борьбы, по-прежнему имеют в своем распоряжении несколько тысяч боевиков. И хотя сейчас они контролируют территорию площадью около 10 квадратных километров, полностью подавить их сопротивление не удается. При этом в случае контрнаступления террористы смогут занять обширные территории, которые по факту плохо контролируются их противниками.
В самом Белом доме считают, что после вывода американских войск из Сирии США смогут оказывать постоянное давление на экстремистов, нанося по ним воздушные удары из соседнего Ирака.
NBC указывает, что курдские отряды, которые ведут бои с исламистами на восточном берегу реки Евфрат, пытаются предотвратить возможный реванш террористов. С этой целью они занимаются тщательной проверкой мирных жителей, которые возвращаются в места постоянного проживания. В соответствии с принятой практикой любой мужчина считается возможным боевиком, пока проверка не докажет обратного.
Как сообщал УНН, Трампа предостерегли от “стремительного вывода войск” из Афганистана.