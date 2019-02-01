Трампа застерегли від "стрімкого виведення військ" з Афганістану

“США виявилися в Сирії і Афганістані з однієї простої причини — наші вороги там, — заявив лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл. — Загроза нам і союзникам все ще залишається, ми повинні залишитися в цих країнах, щоб протистояти їм”.

Раніше група конгресменів внесла на розгляд Палати представників Конгресу США законопроект, що обмежує можливості Трампа з виведення американських військ з Сирії. Законопроект “Відповідальне виведення військ з Сирії” передбачає заборону на використанням Пентагоном коштів для скорочення присутності США в Сирії до 1,5 тисяч або меншого числа військових.

Як повідомляв УНН, Трамп назвав умову виведення військ з Афганістану.