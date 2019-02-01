Трампа застерегли від "стрімкого виведення військ" з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сенат Конгресу США ухвалив у четвер поправку, що носить рекомендаційний характер, яка застерігає президента США Дональда Трампа від “стрімкого виведення” американських військ з Сирії та Афганістану. Трансляцію голосування вела телекомпанія C-SPAN, інформує УНН.
“США виявилися в Сирії і Афганістані з однієї простої причини — наші вороги там, — заявив лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл. — Загроза нам і союзникам все ще залишається, ми повинні залишитися в цих країнах, щоб протистояти їм”.
Раніше група конгресменів внесла на розгляд Палати представників Конгресу США законопроект, що обмежує можливості Трампа з виведення американських військ з Сирії. Законопроект “Відповідальне виведення військ з Сирії” передбачає заборону на використанням Пентагоном коштів для скорочення присутності США в Сирії до 1,5 тисяч або меншого числа військових.
Як повідомляв УНН, Трамп назвав умову виведення військ з Афганістану.