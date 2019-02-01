Трамп назвав умову виведення військ з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська будуть виведені з Афганістану в тому випадку, якщо вдасться досягти домовленості щодо врегулювання конфлікту в цій країні. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.
За його словами, представники терористичного угрупування “Талібан” вперше заговорили про угоду щодо врегулювання ситуації. “Ми повернемо наші війська додому, якщо це станеться. Подивимося, що буде. Але серйозні переговори йдуть вперше”, — сказав Трамп.
26 січня Reuters повідомило, що в Катарі завершилися шестиденні переговори між представниками “Талібану” і американською владою. За даними агентства, сторони погодили виведення іноземних військ з Афганістану через 18 місяців після підписання угоди.
Два дні потому спецпредставник Держдепу щодо Афганістану Залмай Халілзад заявив, що представники США і угруповання “Талібан” узгодили проект майбутньої мирної угоди. “Рух „Талібан“ зобов’язався, на щастя, зробити все необхідне, щоб Афганістан ніколи не став платформою для міжнародних терористичних груп чи окремих осіб”, — сказав Халілзад.
Нагадуємо, США ведуть переговори з радикальним рухом “Талібан” з приводу можливості виведення американських військ з Афганістану в обмін на отримання від талібів гарантій не переховувати терористичні угруповання на підконтрольній їм території.