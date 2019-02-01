Трампа предостерегли от "стремительного вывода войск" из Афганистана

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79432 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101951 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136707 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134984 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131914 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126253 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163941 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117936 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141521 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трампа предостерегли от "стремительного вывода войск" из Афганистана

Трампа предостерегли от "стремительного вывода войск" из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 11373 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сенат Конгресса США принял в четверг поправку, которая носит рекомендательный характер, предостерегающую президента США Дональда Трампа от “стремительного вывода” американских войск из Сирии и Афганистана. Трансляцию голосования вела телекомпания C-SPAN, информирует УНН.

“США оказались в Сирии и Афганистане по одной простой причине — наши враги там, — заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. — Угроза нам и союзникам все еще остается, мы должны остаться в этих странах, чтобы противостоять им”.

Ранее группа конгрессменов внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект, ограничивающий возможности Трампа по выводу американских войск из Сирии. Законопроект “Ответственный вывод войск из Сирии” предусматривает запрет на использованием Пентагоном средств для сокращения присутствия США в Сирии до 1,5 тысяч или меньшего числа военных.

Как сообщал УНН, Трамп назвал условия вывода войск из Афганистана.

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