Трампа предостерегли от "стремительного вывода войск" из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сенат Конгресса США принял в четверг поправку, которая носит рекомендательный характер, предостерегающую президента США Дональда Трампа от “стремительного вывода” американских войск из Сирии и Афганистана. Трансляцию голосования вела телекомпания C-SPAN, информирует УНН.
“США оказались в Сирии и Афганистане по одной простой причине — наши враги там, — заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. — Угроза нам и союзникам все еще остается, мы должны остаться в этих странах, чтобы противостоять им”.
Ранее группа конгрессменов внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект, ограничивающий возможности Трампа по выводу американских войск из Сирии. Законопроект “Ответственный вывод войск из Сирии” предусматривает запрет на использованием Пентагоном средств для сокращения присутствия США в Сирии до 1,5 тысяч или меньшего числа военных.
Как сообщал УНН, Трамп назвал условия вывода войск из Афганистана.