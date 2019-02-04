Япония заявила о своем сожаление по поводу ДРМСД

“Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой действие договора приходится прекращать, — сказал он. — Однако можно понять ту постановку вопроса, которая привела США к нынешнему решению”.

Газета Asahi накануне написала, что окончательное прекращение действия этого документа приведет к размещению новых американских ракет в Азиатско- Тихоокеанском регионе (АТР) и может поставить Японию, на территории которой есть военные базы США, в центр противостояния Вашингтона и Пекина. Издание отметило, что договор был сдерживающим фактором для США, в то время как Китай без препятствий наращивал число своих ракет средней дальности.

Если в конечном итоге договор полностью прекратит существование, то Соединенные Штаты, по мнению Asahi, в течение трех-семи лет развернут на своих базах в АТР новейшие ракеты такого типа. В первую очередь речь идет об их размещении на острове Гуам в Тихом океане. Кроме того, считает газета, новые американские ракеты могут также попытаться развернуть в Японии и на Филиппинах.

Напоминаем, СМИ узнали о назначении новых командующих армией и ВМС США.