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США передали ноту про припинення участі в ДРСМД

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. США передали офіційну ноту про припинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) всім учасникам угоди. Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майкла Помпео, поширеній в суботу прес-службою Держдепартаменту, інформує УНН.

“Сьогодні Сполучені Штати передали Росії і іншим учасникам договору офіційну ноту про те, що Сполучені Штати вийдуть з ДРСМД протягом шести місяців відповідно до статті 15 договору”, — підтвердив Помпео.

“Якщо Росія не повернеться до повного та контрольованого дотримання договору, знищивши всі ракети 9М729, їхні пускові установки і супутнє обладнання протягом цього періоду в шість місяців, договір припинить свою дію”, — заявив він.

У заяві Помпео йдеться, що США готові до нових переговорів з Росією про контроль над озброєннями за умови можливості верифікувати домовленості і привести їх у виконання.

“Сполучені Штати залишаються віддані дійсному контролю над озброєннями, який сприяє безпеці США, їх союзників і партнерів, який можна верифікувати і привести у виконання, і який включає в себе партнерів, які відповідально виконують свої зобов’язання”, — заявив Помпео. “США готові до переговорів з Росією про контроль над озброєннями, які відповідають цим критеріям”, — додав він.

“На жаль, ДРСМД більше не діє через те, що Росія продовжує порушувати його”, — переконаний глава американської дипломатії. “Сьогоднішні дії спрямовані на те, щоб захистити національну безпеку і інтереси США, а також наших союзників і партнерів”, — уклав Помпео.

Today the U.S. suspended its INF obligations with intent to withdraw in 6 months. All @NATO Allies agree #Russia is in material breach of the #INFTreaty. #NATO made it clear: Russia’s violation erodes effective #armscontrol and Euro-Atlantic security. https://t.co/oJbEfPNhjW

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2 лютого 2019 р.

Нагадуємо, рішення Вашингтона призупинити виконання своїх зобов’язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) націлене на підвищення рівня безпеки США. З таким твердженням виступив у п’ятницю помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

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