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США передали ноту о прекращении участия в ДРСМД

США передали ноту о прекращении участия в ДРСМД

Киев  •  УНН

 • 9788 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. США передали официальную ноту о прекращении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) всем участникам сделки. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, распространенном в субботу пресс-службой Госдепартамента, информирует УНН.

“Сегодня Соединенные Штаты передали России и другим участникам договора официальную ноту о том, что Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД в течение шести месяцев в соответствии со статьей 15 договора”, — подтвердил Помпео.

“Если Россия не вернется полному и подлежащему проверке соблюдению договора, уничтожив все ракеты 9М729, их пусковые установки и сопутствующее оборудование в течение этого периода в шесть месяцев, договор прекратит свое действие”, — заявил он.

В заявлении Помпео говорится, что США готовы к новым переговорам с Россией о контроле над вооружениями при условии возможности верифицировать договоренности и привести их в исполнение.

“Соединенные Штаты остаются привержены действительному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, который можно верифицировать и привести в исполнение, и который включает в себя партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства”, — заявил Помпео. “США готовы к переговорам с Россией о контроле над вооружениями, которые отвечают этим критериям”, — добавил он.

“К сожалению, ДРСМД больше не действует из-за того, что Россия продолжает нарушать его”, — убежден глава американской дипломатии. “Сегодняшние действия направлены на то, чтобы защитить национальную безопасности и интересы США, а также наших союзников и партнеров”, — заключил Помпео.

Today the US suspended its INF obligations with intent to withdraw in 6 months. All @NATO Allies agree #Russia is in material breach of the #INFTreaty . #NATO made it clear: Russia’s violation erodes effective #armscontrol and Euro-Atlantic security. https://t.co/oJbEfPNhjW

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2 февраля 2019

Напоминаем, решение Вашингтона приостановить исполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нацелено на повышение уровня безопасности США. С таким утверждением выступил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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