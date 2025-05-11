Пожежа у варшавському ТЦ була підпалом, замовленим росією - Туск
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа в ТЦ Marywilska 44 у Варшаві була підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників затримано, інших ідентифіковано та розшукують.
Велика пожежа у торговельному центрі Marywilska 44 у Варшаві річної давнини була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб. Про це у соцмережі Х заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє УНН.
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Він уточнив, що частину зловмисників вже затримано.
Всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо!
Як відомо, пожежа у торговельному центрі Marywilska 44 у Варшаві сталась 12 травня 2024 року. Тоді вогонь охопив увесь торговельний комплекс. До гасіння долучались 150 рятувальників та понад 50 одиниць техніки.
Нагадаємо
12 травня 2024 року рано вранці загорівся торговий центр Marywilska 44. До моменту прибуття пожежників практично вся будівля залу вже була охоплена полум'ям. Дах комплексу також частково обвалився.
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