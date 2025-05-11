Пожар в варшавском ТЦ был поджогом, заказанным россией - Туск
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар в ТЦ Marywilska 44 в Варшаве был поджогом, заказанным российскими спецслужбами. Часть злоумышленников задержана, другие идентифицированы и разыскиваются.
Крупный пожар в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве год назад был вызван поджогом, устроенным по заказу российских спецслужб. Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает УНН.
Детали
Он уточнил, что часть злоумышленников уже задержана.
Все остальные идентифицированы и разыскиваются. Мы всех вас найдем!
Как известно, пожар в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве произошел 12 мая 2024 года. Тогда огонь охватил весь торговый комплекс. К тушению подключались 150 спасателей и более 50 единиц техники.
Напомним
12 мая 2024 года рано утром загорелся торговый центр Marywilska 44. К моменту прибытия пожарных практически все здание зала уже было охвачено пламенем. Крыша комплекса также частично обвалилась.
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