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Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский
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Пожар в варшавском ТЦ был поджогом, заказанным россией - Туск

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар в ТЦ Marywilska 44 в Варшаве был поджогом, заказанным российскими спецслужбами. Часть злоумышленников задержана, другие идентифицированы и разыскиваются.

Пожар в варшавском ТЦ был поджогом, заказанным россией - Туск

Крупный пожар в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве год назад был вызван поджогом, устроенным по заказу российских спецслужб. Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает УНН.

Детали

Он уточнил, что часть злоумышленников уже задержана.

Все остальные идентифицированы и разыскиваются. Мы всех вас найдем!

- написал Туск.

Как известно, пожар в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве произошел 12 мая 2024 года. Тогда огонь охватил весь торговый комплекс. К тушению подключались 150 спасателей и более 50 единиц техники.

Напомним

12 мая 2024 года рано утром загорелся торговый центр Marywilska 44. К моменту прибытия пожарных практически все здание зала уже было охвачено пламенем. Крыша комплекса также частично обвалилась.

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