Клімкін про ДРСМД: Ми маємо потенціал у сфері ракетної зброї

Глава МЗС України підкреслив, що РФ роками свідомо порушувала умови ДРСМД.

"Ця поведінка Росії призвела до нової логіки гонки озброєнь. Звичайно, інші партнери також будуть це (розміщення ракет середньої і малої дальності) робити", - сказав Клімкін.

Міністр додав, що Україна має надати гідну відповідь на нові виклики.

"Ми вже маємо потенціал у сфері ракетної зброї. Які ракети потрібні нам у майбутньому вирішувати будемо ми", - підкреслив міністр, відповідаючи на питання про можливість початку виробництва такої зброї в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія намагалась свідомо використати трагедію з танкерами у Чорному морі - Клімкін

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін вирушив до міста Вашингтон у США для участі у конференції міжнародної коаліції проти терористичного угрупування "Ісламська держава".

"#РФ роками свідомо порушувала свої зобов’язання стосовно Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Зухвала поведінка Росії призвела до передумов нової світової гонки озброєнь. #Україна має гідно відповідати на ці виклики і ми до цього готові", - @PavloKlimkin. pic.twitter.com/sJnFRSRYv4

— MFA of Ukraine