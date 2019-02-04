Голова МЗС України вилетів у Вашингтон

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вирушив до міста Вашингтон у США для участі у конференції міжнародної коаліції проти терористичного угрупування "Ісламська держава". Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.