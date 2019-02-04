Голова МЗС України вилетів у Вашингтон
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вирушив до міста Вашингтон у США для участі у конференції міжнародної коаліції проти терористичного угрупування "Ісламська держава". Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Робочий тиждень починається як завжди цікаво. Летимо до Вашингтона. Буду брати участь та зустрічатися з друзями та партнерами України на полях міністерської конференції коаліції проти "ІДІЛ", - написав Клімкін.
Так, міжнародна коаліція регулярно збирається для координації та посилення об'єднаних зусиль для протидії "ІДІЛ". До коаліції входять 79 країн-партнерів і 4 міжнародні організації.
Як повідомляв УНН, 1 лютого Клімкін провів зустріч з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Одесі.
Робочий тиждень починається як завжди цікаво. Летимо до Вашингтона. Буду брати участь та зустрічатися з друзями та партнерами на полях міністерської конференції коаліції проти ІДІЛ pic.twitter.com/mSBOztfqPx— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 февраля 2019 г.