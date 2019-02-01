Голова МЗС Туреччини прибув до Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Голова МЗС Туреччини М. Чавушоглу прибув до Одеси. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
"Розпочався візит М. Чавушоглу в Україну - тепла зустріч і вітання Павла Клімкіна свому другу в аеропорту Одеси. Особливе місто, особлива атмосфера, особливі відносини", - повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга.
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Як повідомляв УНН, глави МЗС України і Туреччини проведуть зустріч в Одесі.
Раніше, у Туреччині прибрали інформацію про російське походження Роксолани.