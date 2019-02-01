Після гробниці Роксолани фахівці активно візьмуться за україно-турецьку історію - дипломат

Спочатку прес-секретар розповів УНН про подальшу долю таблички з написом про походження Роксолани.

"У першій своїй версії там було написано, що, можливо, Роксолана має російське походження. Це нам не сподобалось, тому що ми добре знаємо з історії, якого походження була Роксолана. У зв'язку з цим ми попросили турецьку сторону відновити історичну правду, і, посилаючись на відомі наявні історичні дослідження, звернулись із проханням виправити це. Турецька сторона оперативно відреагувала на наше звернення і у максимально короткий термін вирішила всі формальності. Перше, що вони зробили – прибрали фразу про російське походження і написали, що Олександра (в деяких джерелах вона Олександра, у деяких – Анастасія) походить з селища Роготин і це є територія теперішньої України. В цьому і полягає відкоригування цього напису", - розповів дипломат.



Коментуючи нещодавню заяву Міністра закордонних справ Павла Клімкіна щодо спільних з Туреччиною історичних заходів, він зазначив, що в цьому плані проводиться дуже активна робота.



Коноплястий нагадав, що під час візиту Президента Порошенка до Туреччини була відкрита меморіальна табличка на колишній будівлі першої дипломатичної місії УНР в Стамбулі.



Крім того, з його слів, генконсульство України в Стамбулі знайшло могилу діяча УНР Володимира Мурського. Ця могила була відреставрована минулого року на державні кошти.



Якісь дослідження все ще ведуться, про них стане публічно відомо пізніше, зазначив прес-секретар.



"Зараз ми визначились з українською частиною спільної комісії з історичних досліджень, до якої увійдуть відомі науковці, історики. Ми хочемо разом з турками створити таку комісію, яка буде займатись і історичними дослідженнями, і дослідженнями архівних документів. Ми знаємо, що в стамбульському архіві зараз знаходиться величезна кількість документів, в тому числі які стосуються і історії України", - повідомив він.



За словами дипломата, кількість людей, що буде працювати в комісії, наразі невідома.



"Така ідея задекларована на рівні президентів, іде мова про створення комісії. Скільки буде людей, не можна зараз сказати, бо комісія ще не готова. Вона буде готова, з української сторони є конкретні рішення, ми ще очікуємо конкретних рішень від турецької сторони", - зазначив Коноплястий.



Він також розповів, що наразі ведеться робота, яка стосуватиметься запровадження української мови у деяких туристичних місцях у Туреччині. Крім того, у 2018-му було випущено дві книги турецькою мовою про події Голодомору–одна книга професора Василенка, інша – професора Кульчицького.



Відповідаючи на запитання про те, чи має Україна розбіжності з Туреччиною у історичних питаннях, як-от із Польщею, прес-секретар відповів запереченням.



"Україна не має історичних суперечок із Туреччиною.Єдине, правильно сказати, що робота такої комісії дозволила б не переписати історію, але знайти якісь додаткові факти про Україну, тому що ми знаємо з нашої історії про україно-турецькі відносини, і не завжди у позитивному ключі. Історія мала різні випадки, як позитивні так і негативні. Але потрібно враховувати той факт, коли писалась ця історія і ким вона писалась. На жаль, не завжди історія, в тому числі, українських відносин, писалась саме українською стороною – вона дуже часто писалась, у тому числі, російською стороною і іншими сторонами", - підкреслив він.



Коноплястий наголосив, що у історичних питаннях вкрай важливо працювати саме з першоджерелами.



"Україна і Туреччина – тут іде мова не про конкурентні сторони, а про співіснування і взаємодоповнення. Частина території нинішньої України – на ній так чи інакше залишився османський слід, і дуже багато спільних історичних пам'яток. Тож, історики, які працюють зараз, відкривають цікаві факти, приміром, про систему оподаткування, яка діяла на території теперішньої України, коли частина українських земель була під османською імперією тих часів", - сказав він.



Дипломат нагадав, що Туреччина під час історичного періоду становлення України завжди підтримувала незалежність держави – починаючи від козацької держави, закінчуючи теперішньою Україною.



Тож, очевидно, від українсько-турецької історичної комісії буде величезна користь, підсумував він.



Як повідомляв УНН, у п'ятницю 1 лютого міністр закордонних справ Турецької Республіки відвідає Одесу.