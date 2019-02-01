Після гробниці Роксолани фахівці активно візьмуться за україно-турецьку історію - дипломат

ukru
12:58 • 123460 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 292569 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 289870 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 277113 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 290318 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 237907 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 204578 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 391376 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 167579 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 335368 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3 м/с
49 %
756 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 2 години
Популярнi новини
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 250273 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 233925 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 220220 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 173985 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 148210 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 309697 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 391376 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 335368 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 302601 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 258592 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 131766 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 129611 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 131904 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 126544 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 132041 перегляди
Актуальне
Після гробниці Роксолани фахівці активно візьмуться за україно-турецьку історію - дипломат

Після гробниці Роксолани фахівці активно візьмуться за україно-турецьку історію - дипломат

Київ • УНН

 • 18286 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Україна не має історичних суперечок з Туреччиною, як-от з Польщею чи іншими державами, втім в історії двох країн є певні речі, які треба відкоригувати. Останній приклад – усипальниця дружини султана Сулеймана Першого Роксолани в мечеті Сулейманіє, напис на якій про нібито російське походження султанші прибрали лише нещодавно. Про те, що тепер написано над погребальним місцем найвідомішої турецької українки, та які ще епізоди з історії потребують виправлення, розповів в коментарі УНН прес-секретар посольства України у Туреччині Богдан Коноплястий.

Спочатку прес-секретар розповів УНН про подальшу долю таблички з написом про походження Роксолани.

"У першій своїй версії там було написано, що, можливо, Роксолана має російське походження. Це нам не сподобалось, тому що ми добре знаємо з історії, якого походження була Роксолана. У зв'язку з цим ми попросили турецьку сторону відновити історичну правду, і, посилаючись на відомі наявні історичні дослідження, звернулись із проханням виправити це. Турецька сторона оперативно відреагувала на наше звернення і у максимально короткий термін вирішила всі формальності. Перше, що вони зробили – прибрали фразу про російське походження і написали, що Олександра (в деяких джерелах вона Олександра, у деяких – Анастасія) походить з селища Роготин і це є територія теперішньої України. В цьому і полягає відкоригування цього напису", - розповів дипломат.

Коментуючи нещодавню заяву Міністра закордонних справ Павла Клімкіна щодо спільних з Туреччиною історичних заходів, він зазначив, що в цьому плані проводиться дуже активна робота.

Коноплястий нагадав, що під час візиту Президента Порошенка до Туреччини була відкрита меморіальна табличка на колишній будівлі першої дипломатичної місії УНР в Стамбулі.

Крім того, з його слів, генконсульство України в Стамбулі знайшло могилу діяча УНР Володимира Мурського. Ця могила була відреставрована минулого року на державні кошти.

Якісь дослідження все ще ведуться, про них стане публічно відомо пізніше, зазначив прес-секретар.

"Зараз ми визначились з українською частиною спільної комісії з історичних досліджень, до якої увійдуть відомі науковці, історики. Ми хочемо разом з турками створити таку комісію, яка буде займатись і історичними дослідженнями, і дослідженнями архівних документів. Ми знаємо, що в стамбульському архіві зараз знаходиться величезна кількість документів, в тому числі які стосуються і історії України", - повідомив він.

За словами дипломата, кількість людей, що буде працювати в комісії, наразі невідома.

"Така ідея задекларована на рівні президентів, іде мова про створення комісії. Скільки буде людей, не можна зараз сказати, бо комісія ще не готова. Вона буде готова, з української сторони є конкретні рішення, ми ще очікуємо конкретних рішень від турецької сторони", - зазначив Коноплястий.

Він також розповів, що наразі ведеться робота, яка стосуватиметься запровадження української мови у деяких туристичних місцях у Туреччині. Крім того, у 2018-му було випущено дві книги турецькою мовою про події Голодомору–одна книга професора Василенка, інша – професора Кульчицького.

Відповідаючи на запитання про те, чи має Україна розбіжності з Туреччиною у історичних питаннях, як-от із Польщею, прес-секретар відповів запереченням.

"Україна не має історичних суперечок із Туреччиною.Єдине, правильно сказати, що робота такої комісії дозволила б не переписати історію, але знайти якісь додаткові факти про Україну, тому що ми знаємо з нашої історії про україно-турецькі відносини, і не завжди у позитивному ключі. Історія мала різні випадки, як позитивні так і негативні. Але потрібно враховувати той факт, коли писалась ця історія і ким вона писалась. На жаль, не завжди історія, в тому числі, українських відносин, писалась саме українською стороною – вона дуже часто писалась, у тому числі, російською стороною і іншими сторонами", - підкреслив він.

Коноплястий наголосив, що у історичних питаннях вкрай важливо працювати саме з першоджерелами.

"Україна і Туреччина – тут іде мова не про конкурентні сторони, а про співіснування і взаємодоповнення. Частина території нинішньої України – на ній так чи інакше залишився османський слід, і дуже багато спільних історичних пам'яток. Тож, історики, які працюють зараз, відкривають цікаві факти, приміром, про систему оподаткування, яка діяла на території теперішньої України, коли частина українських земель була під османською імперією тих часів", - сказав він.

Дипломат нагадав, що Туреччина під час історичного періоду становлення України завжди підтримувала незалежність держави – починаючи від козацької держави, закінчуючи теперішньою Україною.

Тож, очевидно, від українсько-турецької історичної комісії буде величезна користь, підсумував він.

Як повідомляв УНН, у п'ятницю 1 лютого міністр закордонних справ Турецької Республіки відвідає Одесу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,011.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,992.98