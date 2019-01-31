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Глави МЗС України і Туреччини проведуть зустріч в Одесі

Глави МЗС України і Туреччини проведуть зустріч в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Глави МЗС України та Туреччини відвідають сьоме засідання українсько-турецької спільної групи стратегічного планування. Сторони підіб’ють підсумки взаємодії у 2018 році, визначать пріоритети та завдання на поточний рік та обговорять проблематики регіональної безпеки. Про це повідомляє прес-центр МЗС України, передає УНН.

"1 лютого 2019 року у м. Одеса під головуванням глав зовнішньополітичних відомств України П. Клімкіна та Туреччини М. Чавушоглу відбудеться сьоме засідання українсько-турецької спільної групи стратегічного планування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що центральне місце в ході переговорів належатиме заходам з підтримання активного політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема, у контексті проведення у поточному році восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини, поглибленню співробітництва в торговельно-економічній та енергетичній сферах, оборонній сфері, перспективам завершення у 2019 році переговорного процесу щодо укладання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, питанням взаємодії двох держав у рамках міжнародних організацій, насамперед, ООН, НАТО, ОБСЄ, Раді Європи.

Глави зовнішньополітичних відомств обговорять питання щодо процесу мілітаризації Криму та порушення окупаційною владою прав людини на півострові, розвитку безпекової ситуації в Азовсько-Чорноморському регіоні та на близькому Сході, протидії російській агресії на Донбасі та ініціатив мирного врегулювання на Сході України.

Як повідомляв УНН, у вівторок, 29 січня розпочалась спільна робоча поїздка міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Чеської Республіки Томаша Петршічека та Королівства Данія Андерса Самуельсена до Маріуполя. 

Голова МЗС Данії скоротив робочий візит  в Україні через погіршення погодних умов. 

Українські Національні Новини

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